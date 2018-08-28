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Общество
28 августа 2018, 10:18
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100-летняя якутянка раскрыла свой секрет долголетия

Жительница Нерюнгринского района, труженица тыла Наталья Федоровна Тетерина 24 августа отпраздновала свой вековой юбилей, ей исполнилось 100 лет. Несмотря на столь преклонный возраст, бабушка самостоятельно ходит, любит читать и смотреть телевизор, у нее острый ум и отличное чувство юмора, своим стремлением жить она подает пример не только родным, но и всем, кто ее знает.

Родилась долгожительница ровно век назад, 24 августа 1918 года в деревне Подровное Хомутовского района Курской области в многодетной семье колхозников. В семье было 10 детей, Наталья Фёдоровна была младшей из 4-х сестер. В свои неполные 15 лет, сразу после окончания школы, Наталья Федоровна начала работать в колхозе, здесь же, помогала стране в тяжелые годы Великой Отечественной войны – работала на полях, собирая урожай, и грузчиком. Это время труженица тыла вспоминает со слезами на глазах: «Мы прошли все — и войну, и горе от потери близких, и оккупацию немцев и тяжелое послевоенное время». На войну ушли все братья Натальи Федоровны, четверо из них погибли, еще один вернулся с тяжелыми боевыми ранениями и умер в начале 70-х. А вот все сестры Натальи Федоровны тоже оказались долгожительницами. Со своей старшей сестрой Анной Наталья Федоровна прожила в Курской области до конца ее дней, лишь после смерти сестры, она переехала в Нерюнгри.

Секрет долголетия Натальи Федоровны Тетериной заключается в ее образе жизни. Как и все в ее семье она — трудоголик. Начиная с колхоза и практически до своего 70-летия, она работала. Хотя первая запись в ее трудовой книжке появилась лишь в 1952 году. После войны она уехала в Курск, потом в Калининград. Не боялась никакой тяжелой работы — была и грузчиком в строительно-монтажном управлении, и ремонтником на железной дороге Криничанской дистанции пути, входящей в структуру Донецкой железной дороги, и рабочей шлакокирпичного цеха на Ждановском заводе им. В.И. Ленина, рабочей производственного корпуса на Хомутовском пенькозаводе. Последним местом работы Натальи Федоровны стал Балтийский рыбоконсервный комбинат в городе Светлый, откуда Наталья Фёдоровна и ушла на пенсию. Вернулась в родную Курскую область к своей сестре Анне, у которой во время войны погиб муж. Сестра помогала ей в воспитании детей. Вместе они вели хозяйство, выращивали картофель. Личная жизнь у самой Натальи Фёдоровны, к сожалению, не сложилась, детей у нее нет. Но своей нерастраченной любовью она щедро одарила своих многочисленных родственников. Сегодня у Натальи Федоровны двое внучатых племянников, трое правнуков и двое праправнуков.

В июне 2012 года Наталья Федоровна переехала к родственникам в Нерюнгри. Даже в столь преклонном возрасте она может обходиться без посторонней помощи, хотя уже почти не слышит. Сама выходит на прогулку, активно интересуется новостями, сохранила любовь к чтению, любит смотреть телевизор, особенно передачу «Давай поженимся», постоянно ходит в церковь. Вера в Бога – еще один секрет ее долголетия. Ухаживают за родственницей ее внучатый племянник Александр Мазуров со своей женой. Как ветеран тыла, Наталья Федоровна имеет все юбилейные медали, медаль за доблестный труд во время войны.

В этот раз к Дню рождения Наталью Федоровну ждет особенная награда. Мы побывали в гостях у Натальи Федоровны за день до ее Дня Рождения. Столетний юбилей ее родные и близкие отметили 24 августа, он совпал с Днем шахтера, так что вечерний салют в небе был и в ее честь. Собрались все родственники, подруги Натальи Федоровны. Поздравил юбиляршу от имени правительства Якутии  лично врио главы Республики Айсен Николаев. Наталье Федоровне вручили почетный знак «Уйэ саас». Этим знаком награждаются лица, достигшие возраста 100 и более лет, постоянно проживающие на территории Якутии. К знаку полагается денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.

Источник: http://ulus.media/2018/08/28/sekret-dolgoletiya-natali-teterinoy-iz-neryungri-zaklyuchaetsya-v-ee-obraze-zhizni/
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