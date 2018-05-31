100-летие поэта Гавриила Вешникова – Баал Хабырыыса отметили в НХМ РС (Я)

Вечер памяти, посвященный 100-летию со дня рождения якутского поэта, писателя Гавриила Григорьевича ВЕШНИКОВА – БААЛ Хабырыыса и открытие выставки его супруги – скульптора, заслуженного художника Российской Федерации Ольги Степановны СКУБЧЕНКО состоялись в Национальном художественном музее РС (Я).

Выразить слова глубокого уважения и признательности за большой вклад в развитие культуры и искусства Якутии, отдать дань памяти великого поэта Гавриила Вешникова – Баал Хабырыыса и его супруги-скульптора Ольги Скубченко в числе участников мероприятия пришли поэты и писатели, члены Союза писателей России Николай ВИНОКУРОВ – УРСУН, Дмитрий НАУМОВ, Иван МИГАЛКИН, народный художник РС (Я), член художников России Виктор ПЕТРОВ, научный сотрудник Литературного музея им. П.А. начуный сотрудник Ньургуяна ХАЛГАЕВА, директор Усть-Алданского литературного музея имени Кулантая Зоя МИГАЛКИНА.

Во время мероприятия о жизни и творчестве поэта и его супруги рассказала старший научный сотрудник Национального художественного музея РС (Я) Евфросинья НОГОВИЦЫНА, также из уст поэтессы Ольги ЯНЦЕН звучали стихи Гавриила Вешникова – Баал Хабырыыса «Чаран».

Особую теплую, душевную ноту мероприятию придало участие в нем племянниц поэта Марфы ВЕШНИКОВОЙ и Надежды ЕФИМОВОЙ, которые поделились добрыми и светлыми воспоминаниями о знаменитом родственнике.

Программу вечера продолжило открытие выставки супруги поэта, скульптора Ольги Скубченко, где были представлены некоторые ее работы из коллекции Национального художественного музея РС (Я): «Мать», «Первая книжка», а также портреты якутских поэтов Таллан Бюрэ и Баал Хабырыыса.

Стоит отметить, что к праздничному вечеру была организована книжная выставка Национальной библиотеки РС (Я), посвященная жизни и творчеству Гавриила Вешникова, а также гостям вечера презентовали старые фотографии из архива семьи якутского поэта и его супруги- скульптора.