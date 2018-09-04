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Политика
4 сентября 2018, 10:47
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Как изменилась Якутия при новом руководстве республики?

28 мая президент России Владимир Путин назначил Айсена Николаева врио главы республики. За это время республика получила миллиарды рублей из федерального бюджета, начали решаться актуальные проблемы в районах, которые копились годами.

Помощь пострадавшим от паводка
Первым решением нового руководства региона было распоряжение мобилизовать все силы для борьбы с паводком и ликвидации его последствий. Всего пострадали 63 населенных пункта, материальный ущерб от паводка превышает 1,3 млрд. рублей. Благодаря решениям правительства в первые же недели было направлено около 400 млн рублей из республиканского бюджета на решение задач по выделению материальной помощи, восстановлению домов, дорог и соцобъектов в пострадавших районах.
Как идут восстановительные работы и выплачивают матпомощь лично проверил врио главы Якутии Айсен Николаев: за три месяца он посетил Амгинский, Чурапчинский, Усть-Майский, Таттинский, Хангаласский, Усть-Алданский, Мегино-Кангаласский, Томпонский, Намский, Среднеколымский, Верхнеколымский, Нижнеколымский районы. Там он встречался с местными жителями и проводил совещания с муниципальными властями по стратегическому развитию территорий.

Новая промышленная политика
Посетил Айсен Николаев и группу районов, в которых расположены ведущие добывающие производства Якутии: Алданский, Мирнинский, Ленский, Нерюнгринский, Оймяконский, Нюрбинский. Николаев уверен, что правительство республики должно повысить внимание к этим территориями, что люди, которые движут экономику республики вперед, достойны лучшего качества жизни. Предстоит модернизировать промышленность, на базе которой сформированы действующие точки экономического роста республики и создаются новые.
В Западной Якутии – это Мирнинская алмазная провинция и Якутский нефтегазовый центр. Южный промышленный комплекс должен стать крупнейшим в стране центром угледобычи с перспективой развития металлургии и расширения золотодобычи. В активный экономический оборот должна вернуться Восточная горнорудная провинция. Освоение Арктики откроет доступ к богатствам шельфа и даст импульс развитию Северного морского пути.

Перезагрузка сельского хозяйства
Районы с развитым сельским хозяйством, в основном расположенные в Заречье, призваны стать единым агропромышленным поясом республики, который не только покрывает собственные потребности, но и круглогодично снабжает качественной и свежей продукцией всю республику. В улусах Якутии есть потенциал во всех ключевых сельхозотраслях: растениеводстве и животноводстве. Вместе с ними уже развиваются новые направления, такие как сбор дикоросов. Роль и перспективы сельского хозяйства обсуждали на дискуссионной площадке с участием Айсена Николаева, отраслевых экспертов, предпринимателей и общественников. Высказанные предложения лягут в основу обновленной Стратегии развития Якутии.

Всего с мая по сентябрь Айсен Николаев посетил более 25 районов республики.
Сокращение аппарата правительства, алмазы и рынок мамонтовой фауны
Одним из первых распоряжений нового руководства республики стало сокращение разросшегося штата исполнительных органов государственной власти Якутии. Была упразднена должность первого заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия), Минобщество, Госкомитет по закупкам, управление Госалкорегулирования и управление Гостехнадзора, переформировал пять департаментов и министерств. Это, по словам Айсена Николаева, в 2019 году сэкономит бюджету республики 0,5 млрд рублей.

В июле руководитель Якутии Айсен Николаев предложил гендиректору АК «АЛРОСА» Сергею Иванову внести в Минфин РФ предложение о поэтапном повышении прейскурантных цен на природные необработанные алмазы. Иванов дал свое согласие, и чуть позднее на заседании рабочей группы Минфина было принято решение о корректировке прейскуранта до 5% к текущему уровню. Также в министерстве решили выработать единую методику корректировки стоимости алмазов с ее последующим поэтапным изменением. Это приведет к увеличению доходов от налога на добычу полезных ископаемых, что, в свою очередь, позволит увеличить доходы бюджета Якутии.

В августе руководством республики было подписано распоряжение об утверждении Концепции развития палеонтологических материалов мамонтовой фауны на территории Якутии, в которой изложено видение по их сбору, изучению, использованию, переработке и реализации. По экспертному заключению, более 80% бивней мамонта в России сосредоточены в Якутии. Это крупнейшая на Земле костеносная провинция, ее потенциал оценивается в 500 тысяч тонн. Концепция подразумевает легализацию продажи бивней, создание в районах закупочных пунктов и торговых площадок, косторезного производства, введение договоров прямого экспорта и так далее.

Федеральные миллиарды для республики и цифровизация
Министр развития Дальнего Востока Александр Козлов побывал в Якутии в июне. Спустя несколько недель республика получила субсидию из федерального бюджета в размере 1,7 млрд рублей. Средства пойдут на развитие социальной инфраструктуры: капремонт детской поликлиники в Нерюнгри, строительство школы №35 в Якутске, здания многопрофильной гимназии в Хандыге, спортзала в Среднеколымске и других объектов.

Министр МЧС Евгений Зиничев приезжал в Якутск в начале августа. После – из федерального бюджета республике выделили более 587 млн рублей на восстановительные работы и матпомощь жителям пострадавших от паводка районов. На скорейшее предоставление средств было дано прямое поручение Владимира Путина.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков также посетил Якутск в начале августа. Его приезд ознаменовал запуск мультиплекса и цифрового вещания в районах республики. Также он обсудил с Айсеном Николаевым планы по повышению качества связи и интернета. Так, к 2024 году оптоволоконные линии должны объединить 250 населенных пунктов Якутии. Носков, в свою очередь, сообщил, что до конца года запланировано подключение всех больниц к интернету.

Также в августе на заседании Правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Байкальского региона в Камчатском крае с участием Айсена Николаева был проработан вопрос о финансировании программы по переселению из аварийного жилья. Вскоре стало известно, что республика получит на расселение более 24 млрд рублей, которые будут поступать частями до 2024 года. При этом софинансирование из республиканского бюджета составит всего 1%.

Железная дорога, Ленский мост и ускоренные дотации
С министром транспорта РФ Евгением Дитрихом Айсен Николаев обсуждал развитие транспортной инфраструктуры республики. Из федерального бюджета республике было выделено 1,9 млрд рублей на завершение строительства железнодорожных путей по югу Якутии до Нижнего Бестяха, которое затягивалось долгие годы.
Также на этой встрече Николаев вновь поднял вопрос о строительстве моста через Лену. Дитрих согласился с необходимостью появления переправы. В августе с учетом рекомендаций Минтранса Минэкономразвития РФ включило мост в проект комплексного плана развития магистральной инфраструктуры. Документ подготовлен в соответствии с новыми «майскими указами» Владимира Путина.

С министром финансов РФ Антоном Силуановым Айсен Николаев говорил о выделении федеральных средств на исполнение государственных адресных программ. Антон Силуанов поручил в опережающем порядке выделить Якутии федеральные дотации для обеспечения северного завоза, которые республика обычно получает в конце года.
Ленские столбы получили статус национального парка

В начале июля руководство Якутии обратилось к министру природных ресурсов РФ Дмитрию Кобылкину с просьбой придать природному парку «Ленские столбы» статус национального – это позволило бы привлечь федеральные и другие ресурсы, в том числе финансовые, для сохранения и развития уникальной природы республики. В августе Дмитрий Медведев подписал постановление, в соответствии с которым статус национального парка был утвержден. «Сегодня случилось то, чего мы добивались уже давно – в Якутии будет создан национальный парк «Ленские столбы», – прокомментировал событие Айсен Николаев.

Источник:  Екатерина Готовцева
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