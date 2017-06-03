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3 июня 2017, 0:48
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100 чурапчинских раритетов в Сокровищнице Якутии

2 июня в Сокровищнице Якутии состоялось торжественное открытие выставки «Историческое наследие Чурапчинского улуса».

Около 100 раритетов выставлены на экспозиции Сокровищницы Якутии, это уникальные изделия 18-19 веков, выполненные якутскими мастерами многие из экспонатов сданы местным населением Чурапчинского улуса, другие же найдены поисковыми отрядами на обширной территории бывшего исконно якутского Ботурусского улуса. Посетители выставки смогут полюбоваться самобытными ювелирными изделиями, старинной серебряной посудой, деревянной кумысной утварью и т.д. Впервые здесь представлен новый формат, когда для горожан представляется доступ к раритетам другого музея.

На торжественной части выступил заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Николай МАКАРОВ:

«Несколько дней назад я узнал об этой выставке, чему очень рад, ведь музей Чурапчинского улуса, несомненно, является одним из самых великих музеев нашей республики и сегодняшнее открытие является еще одним свидетельством его развития».

Затем поздравил чурапчинских коллег от имени министерства культуры и добавил, что в Якутии всего 83 музея и домов культуры, 419.800 экспонатов и среди них Чурапчинский музей истории и этнографии им. А.А. Саввина наряду с Нюрбинским музеем Дружбы народов им. К.Д. Уткина и Вилюйским краеведческим музеем им. П.Х. Староватова являются самыми передовыми музеями Якутии, по данным министерства.

Далее слово предоставили заслуженному работнику социальной защиты населения Российской Федерации, заслуженному работнику народного хозяйства РС(Я) Альбине ПОИСЕЕВОЙ, которая заметила, что выставка как никогда актуальна для прекрасной половины населения, ведь с приходом лета, а с ним и главного национального праздника Ысыах вечный женский вопрос: «что же мне надеть» лишь прогрессирует. И добавила:

«Выставка хороша не только с бытовой стороны, она также показывает развитие народа саха, изделия с очень глубоким смыслом, выполненные нашими предками на сегодняшний день являются для нас не только традиционными, но и как все прекрасное, возвышают нас, делая лучше и рождая идеи и мысли о том, что надо и дальше совершенствоваться.Как мы все полагаем, изделия из Чурапчи должны быть удивительные, нам с давних пор рассказывают, что в 19 веке кое-какие работы чурапчинских мастеров были выбраны для Америки, Санкт-Петербурга и многих других российских государственных музеев, которые находятся там, возможно, и по сей день».

Эти раритеты представляют золотой фонд и гордость Республики Саха (Якутия). Безмолвные свидетели старины, они позволяют прикоснуться к истории якутского народа, в них заключено дошедшее из глубины веков послание о законах красоты и гармонии, выражено народное мироощущение и эстетика.
Выставка и в самом деле захватывает, через искусство можно и в самом деле прочувствовать дух, историю и развитие народа. Экспозиция в очередной раз внушают чувство гордости и волнующий трепет за свою нацию, глядя на работы мастеров и мастериц, осознаешь: как же развито была у нас искусство. В последующем, надо полагать, работы сегодняшних мастеров будут приобретать все более высокую оценку, а история народа будет представлена ярче, шире и богаче.
Выставка начнет работу с 5 июня.

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Источник: Нарыйана АНДРЕЕВА, Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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