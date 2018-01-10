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Республика
9 января 2018, 21:33
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10 января предстоят временные ограничения электроснабжения

ПАО «Якутскэнерго» уведомляет о временном ограничении электроснабжения 10 января в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 –             ул. Б. Марлинского 7/1-9/4, Маганский тракт 2 км. (частично), ул. Газовиков 25-40/2, Молодежная, Подгорная, Чернышевского 3-19, 41-80/5, Л. Чайкиной 9-16, Крупской 2-81/2, Тимирязева 51-77, Матросова, О. Кошевого 2-10, Неустроева, Гастелло 1-20/1, Чкалова 56, Сергеляхское поле (частично);

13:30-17:00 –             ул. Березовая 5/1, 12А, пер. Березовый, Сергеляхское шоссе 10, 11 км. (частично), Каландаришвили 25, 25/6, 27, Лермонтова 117, 119, П. Морозова 2 А, Р. Зорге — 1-15/2, Речников 3-24/2, 50 лет Советской Армии 41-100, Чайковского 47, 49, Мелиораторов 24 (М. Марха).

Горный улус:

11:00-15:00 — c.Асыма, Керелях, Бес-Кель, Орто-Сурт, Кэптин, Илбенге (Вилюйский район).

Сунтарский район:

15:00-17:00 – с. Кутана, с. Кюкяй.

Верхневилюйский улус:

14.00-16.00 – Кырыкый, уч. Кетердех.

В графике возможны изменения.

Энергетики Якутии просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Мы делаем все возможное, чтобы свести количество попадающих под ограничение адресов к минимуму.

Для быстрого и удобного ежедневного получения информации об ограничениях электроснабжения приглашаем вас подписаться на канал «Якутскэнерго» в мессенджере Telegram.

Ссылка для пользователей персональных компьютеров: https://web.telegram.org/#/im?p=@Yakutskenergo.

Для мобильных устройств: https://t.me/Yakutskenergo.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевая организация не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.

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Источник: ПАО «Якутскэнерго».
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