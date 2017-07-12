10 тысяч рублей за разлив нефтепродуктов в озеро Монастырское

Прокуратура Хангаласского района провела проверку по факту разлива нефтепродуктов в озеро Монастырское с объекта теплоснабжения «Квартальная» г.Покровск.

Установлено, что разлив нефтепродуктов произошел с резервной емкости, расположенной на территории котельной. Причиной утечки нефти послужило превышение срока эксплуатации резервной емкости, в следствие чего в ней образовались трещины.

В нарушении федерального законодательства работниками организации своевременные меры по предотвращению возможности утечки нефтепродуктов не приняты, вследствие чего допущено загрязнение окружающей среды.

Прокуратура района внесла по результатам проверки представление в адрес директора филиала предприятия, а также возбудила в отношении виновного должностного лица дело об административном правонарушении по ст.8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами).

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования, виновному должностному лицу назначен штраф в размере 10 000 рублей.

В ходе проверки причина утечки нефтепродуктов, а также последствия разлива нефти устранены в полном объеме.