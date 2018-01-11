10 модных вещей, без которых нам не обойтись

В конце декабря завершились показы новых pre-fall коллекций. Мы разобрали их по полочкам и рассказываем, что точно будем носить в 2018 году.

«Клеенчатые» вещи

Тренд на вещи из пластика задал Раф Симонс и обновленный под его руководством Calvin Klein: в осенне-зимней коллекции бренда появились пальто и желтые шубы, бережно накрытые прозрачной «клеенкой». Не успели мы подумать, что это идеальный (и всесезонный) вариант для Петербурга, как тот же фэшн-финт провернул Chanel: Карл Лагерфельд выпустил два десятка дождевиков, шляп и обернутых в пластик ботинок, прошедших проверку на непромокаемость под водопадом (водопадом, Карл!). С тех пор добавлять в коллекцию хотя бы одну вещь-упаковку стало хорошей традицией, которую поддержали Jil Sander, Diane von Furstenberg, Balmain и MM6 Maison Margiela. И правильно сделали: нам такие юбки, топы и тренчи точно понадобятся!

Сумки-кисеты

Кисеты, которые изначально использовались для табака, а потом и для сбора мелочи (а также помады, визитницы и небольшого смартфона), стали главным объектом дизайнерских экспериментов. Fendi сделали их из кожи и любвеобильно разрисовали сердечками, Алена Ахмадуллина «упекла» сумку за решетку, а Diane von Furstenberg воспользовались супер-зумом (и настоящим канатом!).

Джинсы-миди

Укороченные джинсы вернулись к нам прямо из нулевых — вместе с платьями Пэрис Хилтон, бархатными резинками и ремнями с огромной пряжкой. Только стилизуют их теперь по-другому (да, больше никаких голых пупков и «сникеров» на платформе): Chanel — классическим жакетом и твидовой фуражкой, Dsquared2 — босоножками, утонувших в мехах, Just Cavalli — кислотной шубой и бланковыми носками, а Gucci — пятнистой кошкой и туфлями того же орнамента.

Колготки кислотного цвета

Мода перестройки все еще напоминает о себе разноцветными колготками как у Линды Евангелисты и Кристи Тарлингтон в рекламе Chanel. Новые pre-fall коллекции доказали, что этот предмет гардероба вечен — главное, уравновесить его такими же стейтмент-вещами. Например, оверсайз-курткой Versace, «тигровым» свитшотом Givenchy, красными ботинками Missoni или всем сразу.

Гетры

Когда холодно не только зимой, но и летом, в ход идут даже не имеющие отношения к моде предметы. Гетры, которые ассоциируются исключительно с бабушкиным новогодним подарком, теперь носят в одном луке с вязаным платьем, «ренессансными» ботильонами и бриллиантовой балаклавой.

Брелоки

Вернувшиеся с модой на 90-е надписи «сползли» с футболок и бомберов на брелоки. Эти аксессуары, которые мы привыкли привозить из путешествий и дарить в качестве «символического презента», со следующего сезона становятся средством стайлинга. Неважно, какой он — в виде вырезанного слова «Happy» (Coach 1941), пушистого Лагерфельда (Fendi) или оранжевого фаллоса (J. W. Anderson), главное — количество! Берем пример с рекламы Prada и обвешиваемся брелоками с ног до головы.

Вещи с леопардовым принтом

Леопард не выйдет из моды никогда, поэтому пятнистую шубу, купленную у фарцовщиков в перестройку, можно достать с верхней полки шкафа и носить вместе с футуристичными платьями. Хотя многие бренды предлагают не злоупотреблять любовью к животным и ограничиться леопардовыми колготками (Altuzarra), лоферами (Roberto Cavalli) и мини-юбкой (Just Cavalli).

Сумки с бахромой

Если вы не успели купить сумку с бахромой в прошлые сезоны, то уж точно должны это сделать в следующем. Аксессуар с атмосферой «ревущих» 20-х появился едва ли не во всех pre-fall коллекциях, где его мешали с «халатными» рубашками (Gucci), комбинациями (MM6 Maison Margiela) и платьями в стилистике бохо (Elie Saab).

Казаки

Популярность сериала «Мир Дикого запада» откликнулась в моде широкополыми шляпами, пыльниками и ковбойскими сапогами. Elie Saab делают их из замши, Coach 1941 украшают градиентом, Roberto Cavalli ставят на высокие каблуки, а Givenchy декорируют ярко-красным орнаментом, предлагая носить казаки мужчинам (по примеру юного Клинта Иствуда, Джона Уэйна и других вестерн-героев 20 века).

Кожаные пояса

Кожаный ремень стал лучшим подарком к празднику не только для мужчин, но и для женщин. Следуем фэшн-мануалу от Versace, Temperley London и американского бренда Khaite и «оборачиваем» им бархатные брюки, джемперы и кутюрные, расшитые бисером платья.