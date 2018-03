10-летний мальчик изумил публику на республиканском турнире

Сегодня на турнире спортивного клуба "Боотур" @ivan_beloliubskii наблюдал такую картину — десятилетний мальчик Айсен Потапов, благодаря своей неординарной технике в тутум эргиир, чуть ли не побил рекорд Якутии. Он выполнил 57 оборотов! А рекорд Якутии принадлежит уже зрелому спортсмену Алексею Уваровскому из Кобяйского улуса — 63👆 Маленький мастер тренируется у Алексея Сивцева в Намском улусе, благодаря которому он обрел такую форму👍 А сколько вы делаете?

A post shared by Дьулустаан Сергеев (@djulustaansergeev) on Mar 7, 2018 at 12:56am PST