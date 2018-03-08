10-летний мальчик изумил публику на республиканском турнире

Десятилетний юноша Айсен Потапов триумфально выиграл республиканский турнир по якутской вертушке на призы спортклуба «Боотур», выполнив 57 оборотов за две минуты. Рекордом республики среди мужчин считается 63.

В спорткомплексе «Модун» завершился первый республиканский турнир по тутум эргиир на призы спортклуба «Боотур», который организовал семикратный победитель Игр Дыгына Иван Белолюбский. Участие приняли 34 детей из разных уголков Якутии — 21 ребенок 10-11 лет и 13 маленьких спортсменов 8-9 лет.

Настоящую сенсацию на помосте сотворил Айсен Потапов, обучающийся в Намском районе. Благодаря своей неординарной технике выполнения якутской вертушки, третьеклассник чуть не добрался до мужского рекорда Якутии — 57 оборотов. Лучшим результатом в республике считается отметка 63 оборота, которую установил Алексей Уваровский из Кобяйского улуса. Айсен Потапов обеспечил себе первое место в соревновании и сделал большую заявку на ближайшие турниры, а возможно, через несколько лет выступит на Играх Дыгына.

«Мы не пытались установить рекорд, Айсен еще в середине отдыхал, сделал все не спеша. Я специально тренирую ребят тутум эргиир, у меня занимаются несколько детей. Деревня у нас маленькая, но по национальному виду спорта занимаются многие», — рассказал ЯСИА тренер маленького претендента на рекорд Алексей Сивцев.

Другие дети тоже удивили своими достижениями по данной дисциплине — Саян Макаров, занявший второе место, выполнил 50 оборотов, благодаря занятиям гимнастикой. Айсен Макаров из Усть-Алданского улуса закрепился на третьей ступени пьедестала с 41 оборотом. Прославленный спортсмен Иван Белолюбский заметил, что его рекордом на Играх Дыгына считался результат 38.

На турнир приехали и юные спортсмены из далекого Кобяйского улуса. Долгая дорога стала стимулом для ребят и многие показали хорошие результаты. Среди них Арылхан Иванов, который стал чемпионом среди младшей группы (34 оборота), с таким же результатом на втором месте расположился Денис Григорьев из Якутска. Еще один столичный атлет Андрей Федоров выполнил 32 оборота и занял почетное третье место.