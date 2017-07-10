10 июля предстоят временные ограничения электроснабжения

Центральные электрические сети ПАО «Якутскэнерго» уведомляют о временном ограничении электроснабжения 10 июля в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, по следующему графику:
г. Якутск:
09:00-12:00 – Бестужева-Марлинского 7, 7/2, 9, 9/2, 9/3,15/1, 22, 24, 26;
10:00-16:00 – Маганский тракт 8-10 км;
14:00-17:00 – Костющко-Волюжанич 12-20, 25/1, Озерная 2/1- 21, Строда 8, 9.
Хангаласский улус:
09:00-17:00 – с. Чаран, с. Бестях.
В графике возможны изменения.comments powered by HyperComments