10 июля предстоят временные ограничения электроснабжения

ПАО «Якутскэнерго» уведомляет о временном ограничении 10 июля в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, техприсоеднинению льготной категории населения и бизнеса по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – СОТ «Птицевод», СОТ «Ытык-Кюель», Олега Кошевого мкр-н «Марха» (частично) – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-17:00 – Кольцевая (частично) – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-17:00 – Строителей 15-39, Коммунаров 2-26, Песчаная 40-88, Дальняя 53-101,8 Марта 56-79, Энергетиков квартал (частично), Кржижановского 32-79,Даркылахская 1-я 40-48, Беринга 6-39 – отключение потребителей-должников по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

09:30-16:30 – СОТ «Луговой», СОТ «Сырдах» – капитальный ремонт КТП «Луговое»;

09:30-10:30 – Покровский тракт 7-9 км – отделка шлейфов на отпайку на КТП-Луговое;

10:00-12:00 – Набережная 22-46 мкр-н «Марха» – работы по технологическому присоединению потребителей;

13:00-17:00 – Стерх мкр-н (частично) – работы по технологическому присоединению потребителей;

14:00-17:00 – Орджоникидзе 17, Курашова 19, Ленина 14-16 – допуск бригады СМО;

14:00-17:00 – Кальвица 24-30 – пасынковка опоры;

14:30-16:30 – Покровский тракт 7-9 км – замена ввода на КТП «Луговое».

Вилюйский район:

14:00-17:00 – с. Чинекя, Екюндю, Бетюнг, Хампа, Тасагар, Тыымпы, Чай, Жемкон – проверка УРЗА на ВВ-35 кВ«Хампа» на ПС 110 кВ «Вилюйск»;

14:00-17:00 – с. Сосновка, Тосу, Староватово, Балагачча, Кирово, Кыргыдай – проверка УРЗА на ВВ-35 кВ «Тосу» на ПС 110 кВ «Вилюйск».

Кобяйский район:

14:00-17:00 – с. Мукучу, Мастах, Багадья, Арылаах – проверка УРЗА на ВВ-35 кВ «Хампа» на ПС 110 кВ «Вилюйск».

Ленский район:

14:30-18:00 – г. Ленск (мкрн «Северный, «АБЗ-1», «Аэропорт», «Дальний привод») –работа «Стройтрансгазтрубопроводстрой» по устройству пересечения строящейся ВЛЗ-20 кВ и ВЛ-6 кВяч. № 4 ф. «База ЗЭС».

В графике возможны изменения.

Для быстрого и удобного ежедневного получения информации об ограничениях электроснабжения приглашаем вас подписаться на официальный аккаунт ПАО «Якутскэнерго» в Instagram по ссылке https://www.instagram.com/yakutskenergo_official/.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевая организация не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.