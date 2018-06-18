10 главных модных трендов осень-зима 2018

Эти модные тенденции определенно сделают вашу осень ярче!

Анималистический принт

Древнейший из всех возможных принтов — под шкуры диких животных, — анималистический принт вдохновил дизайнеров с небывалым размахом. Модные дома от Givenchy до Tom Ford представили десятки подобных образов, поэтому если вы давно мечтали о кричаще-роскошном пальто под леопарда, лучше момента и не придумаешь.

Платья из кожи

Искусственная или натуральная, дело ваше, но разнообразием фасонов невозможно не восхититься: в будущем осенне-зимнем сезоне приветствуется даже самый экстравагантный крой!

Серебро

Будет ли это неувядающая классика или авангардный футуризм, решать вам!

Кейпы

Одновременно и пончо, и накидка, кейпы могут смотреться как строго и элегантно, так и очаровательно и уютно. К счастью для модниц, сшить такую вещь несложно.

Плиссировка

Если у вас еще нет плиссированной юбки длины миди или макси, самое время таковой обзавестись, ведь в будущем осенне-зимнем сезоне она будет настоящим хитом.

Твид

В свое время этот теплый и довольно плотный материал отлично подошел для влажного и промозглого британского климата (изобрели его в Шотландии), а сегодня мы можем наслаждаться уютным твидом и в условиях отечественных осенних температур.

Лого

Логомания некогда считалась проявлением дурного вкуса, но сегодня это уже совершенно иной, постмодернистский, уровень, на котором логотип превращается, скорее, в иронию.

Расписной шелк

Шелковое платье-платок может быть невероятно роскошным, а любимые узоры в таком прочтении будут смотреться весьма эффектно.

Многослойность

Отличная новость для тех, кто всегда жалуется на то, что в наших широтах те или иные модные тенденции не жизнеспособны из-за холодной погоды. Этой осенью вы с полным правом можете нарядится в три пуховика и на любое сомнение утверждать, что вы в тренде!

Капюшоны

Опять-таки вариант для тех, кто мерзнет: анораки, кейпы, накидки с капюшонами будут очень популярны в будущем сезоне, ну а самым смелым стоит рассмотреть нестандартные фасоны.