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Красота & Здоровье
7 декабря 2017, 13:16
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10 декабря – День красоты в магазине «MISSHA»!

Поклонники корейского бренда «MISSHA» – такие разные! Это режиссеры и модели,  журналисты и спортсмены, певцы и визажисты, артисты и госслужащие… Но объединяет их одно – любовь к «MISSHA»!

10 декабря первый официальный фирменный магазин корейской косметики«MISSHA» в Якутске празднует свой маленький юбилей – 5 лет!

А у бренда MISSHA самый рассвет – 17 лет! И за плечами миллионы почитателей по всему миру. Ведь MISSHA — ветеран и легенда корейской косметики с мировым именем!

За эти 5 лет «MISSHA» в самой северной точке южнокорейского косметического концерна завоевал любовь и признание якутских женщин.

Косметика «MISSHA» по праву занимает почетное место в сердцах женщин Якутии и на их полочках в ванной.

Девиз корейской марки «Люби свою кожу, как свою душу!» И в этом самые красивые и успешные представительницы республики знают толк. Многие из почитателей «MISSHA» – с  самого начала открытия магазина. И сегодня они расскажут о своих секретах.

Заместитель министра труда и социального развития республики Марина БОГОСЛОВСКАЯ:

«Много лет назад я открыла для себя тканевые корейские маски и полюбила их за разнообразие, эффективность  и удобство в использовании. Поэтому, когда в Якутске открылся первый корнер «MISSHA», то появилось естественное желание попробовать что-то ещё из большого ассортимента средств по уходу за кожей.

Нравится, что в «MISSHA» можно подобрать целую линию комплексного ухода, исходя из индивидуальных особенностей. А также то, что многие кремы универсальны и их можно использовать и днем и на ночь. Приятен дизайн упаковки – баночки с кремом выглядят как драгоценные аксессуары!

Уже несколько лет я пользуюсь тонирующим bb-кремом фирмы «MISSHA», нравится ощущение невесомости и его стойкость.

Мои дочери и подруги тоже любят эту косметику за эффективность, разнообразие выбора, эстетичность упаковки и демократичность цен.

Перед важным мероприятием использую курс масок от «MISSHA» в течение нескольких дней.  Если вам надо «срочно похорошеть» – это поможет возвратить свежесть «майской розы»!)

Но самое главное – это регулярность ухода и правильно подобранные средства. И «MISSHA» даёт такую возможность, каждая женщина сможет выбрать что-то уникальное именно для себя, исходя из своих предпочтений, особенностей и возраста».

Заслуженный мастер спорта, двукратная чемпионка мира, чемпионка Европы, пятикратная чемпионка России, чемпионка мира среди профессионалов Оксана ВАСИЛЬЕВА – ГЮРЗА:

«Я, конечно, не мастер макияжа и использую из косметики только необходимое. Считаю, что красота должна быть естественной, а косметика – просто немного подчёркивать достоинства – и в этом плюс корейской косметики.

Мои подруги пользуются косметикой «MISSHA», и я тоже решила попробовать два года назад эту марку. Мне сразу понравился bb-крем, до сих пор им пользуюсь. Посоветовала бы его тем, у кого сухая кожа, ведь он еще и ухаживает за ней.

Также нравятся тоник и крема, у них лёгкая текстура, средства быстро впитываются и максимально увлажняют.

Занятия спортом, здоровое питание, уход за кожей, все это не приносит быстрый результат, этим надо заниматься систематически!».

Главный редактор сетевого издания SakhaLife.ru София БУЛЧУКЕЙ:

«В молодости все красивы, свежи. После 35 лет красота – это уход. Плюс позитивное отношение к жизни!

Пользуюсь «MISSHA» уже давно с момента открытия. Особая любовь – улиточный крем. Это чудо! Очень нравятся карандаш для бровей и bb-крем – они всегда со мной. А доченька предпочитает подводку для глаз.

Корейская косметика сочетает лучшие традиции с инновационным подходом, поэтому  перешла на корейские бренд «MISSHA». Вся линейка очень качественная, здесь каждый найдет свое!».

Профессиональный визажист Виктория РАССВЕТ:

«С брендом «MISSHA» я знакома с момента открытия в Якутске. Как визажист, в постоянном поиске чего-то нового, лучшего, подходящего для меня. Так я нашла «MISSHA». Им пользуются не только мои подруги, но и все мои ученицы!

В «MISSHA»  нравится многое, но «палочкой выручалочкой» я хотела бы назвать базу под тональный крем.

Еще посоветовала бы блески для губ, тушь для ресниц и bb-крема.

Секрет красоты, на мой взгляд, это получать наслаждение от творения, быть позитивной, счастливой и светиться изнутри! Это помогает оставаться бодрой, красивой и стройной в насыщенном ритме жизни.

Как быстро похорошеть? Конечно, заниматься спортом, следить за питанием, а если праздник на носу, то приобрести платье, в котором вы почувствуете себя настоящей принцессой!)».

Молодая, Сексуальная, Здоровая, Активная!

А вы знаете, что означает «MISSHA»? Аббревиатура «Miss Sexy Healthy Active» означает — Молодая, Сексуальная, Здоровая, Активная! Вы хотите оставаться такой же?

Приходите 10 декабря на «День красоты» в магазин «MISSHA»!

Топовый визажист Дмитрий ВАСИЛЬЕВ покажет мастер-класс: как создать «Новогодний образ», «Ньюдовый макияж» и другое. Поделится «Бьюти-секретами» и мировыми тенденциями.

Вы можете попробовать новинки косметических средств, ознакомиться с корейской системой ухода за кожей и полакомиться в Candy баре.

Постоянным клиентам дарим карту VIP.

А те, кто совершит покупки с 7 по 10 декабря, участвуют в лотерее с отличными призами, которая пройдет в праздничный вечер – 10 декабря в 17.00!

Конечно, в эти дни (7–10 декабря) – выгодный шопинг со скидкой 10 % и другие сюрпризы!

Ждем вас: с 12.00–18.00 в воскресенье, 10 декабря 2017г.!

Магазин «MISSHA», г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 3 этаж.

@missha_ykt

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