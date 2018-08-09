10 августа предстоят временные ограничения электроснабжения

Чтобы обеспечить жителей Якутска, Центральной и Западной Якутии теплом и электроэнергией в зимний период, мы максимально используем весну и лето для подготовки к отопительному сезону. Сейчас, благодаря длинному световому дню и теплой погоде, существенно снижается потребление энергии, и мы можем спокойно, без риска для потребителей, вывести часть генерирующего оборудования в ремонт и произвести подключение новых объектов.

При активных работах неизбежны и временные ограничения. Мы стараемся максимально оперативно уведомлять жителей о предстоящих работах, чтобы свести к минимуму возможный дискомфорт.

Временные ограничения электроснабжения 10 августа предстоят в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне и техприсоеднинению льготной категории населения по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-11:00 – Авиационная 7-15, Бестужева-Марлинского 63-97, 1-я Даркылахская 20-54 – заделка раздела ВЛ 6-10 кВ Л-РП-7;

09:00-12:00 – СОТ Сырдах – работы по технологическому подключению потребителей;

09:00-13:00 – Орджоникидзе 7/1 – заводка и подключение нового кабеля;

09:30-12:00 – Рихарда Зорге 1-5 – пасынковка опоры;

09:30-12:00 – ДСПК Тиэргэн, СОТ Искра, ДСК Сайлык-1, ДСК Сайлык-2, СОТ Зодчий, СОТ Березка, СОТ Сигнал, СОТ Вымпел,СОТ Отдых 1,2, СОТ Авиатор-1, ДСК Автомобилист, Водопьянова, Покрышкина, Пилотов, Пилотов, Гризадубовой, Скрыпника, Покрышкина, Марии Расковой, Нестерова, Дачная, Тэкки Одулока, Киренского, Мицкевича, Байдукова, Скрыпника, Белая гора переулок, Абыйский переулок, Сунтарский переулок, Индигирский переулок, Школьный переулок ,СОТ Колос, СОТ Ветеран, Лесовод, ДСК Жигули, Ветеранская, Зеленая Балка – работы по технологическому подключению потребителей;

14:00-17:00 – Челюскина 9-47 – пасынковка опоры.

Горный улус:

09:00-17:00 – с. Кептин – техническое обслуживание КТП 10/0,4 кВ «Мохчохоно», «ЦК», «Магазин», «Гараж», «Школа», «Поселок».

Ленский район:

09:30-12:30 – Ленск (дачи, нефтебаза) – установка опор и монтаж СИП-3 на ВЛ 6 кВ яч.18 ф. ГСМ;

10:00-13:00 – с. Беченча – плановая проверка УРЗа в объёме «К» яч. № 4 Л-308 «Мурья –Беченча»;

10:00-17:00 – п. Пеледуй (Комсомольская, Гусева, Почтовая, частично Советская) – протяжка контактных соединений вводного АВ-10 КТП-16;

10:00-17:00 – п. Витим (Озерная, котельная, ДОУ «Колокольчик», школа) – вырубка поросли в пролёте опор № 6-7 ВЛ 10 кВ.

Мегино-Кангаласский район:

08:00-20:00 – с. Хатылыма – капитальный ремонт ВЛ 10 кВ Л-10 «Ломтука».

Нюрбинский район:

10:00-12:00 – с. Мальжегар, с. Малыкай, с. Хаты – ремонтные работы ВЛ 35 кВ «Хампах – Малыкай».

Таттинский район:

09:00-11:00 – с. Харбалах, с. Чычымах, с. Чымнай – проверка средств релейной защиты;

13:00-17:00 –с. Ытык-Кюель (западная часть) – проверка автоматической частотной разгрузки.

Томпонский район:

13:00-17:00 – с. Мегино-Алдан – текущий ремонт трансформатора ПС 12-1 «Мегино-Алдан».

Хангалаский район:

10:0-14:00 – с. Булгунняхтах (частично) – выправка опор 10 кВ;

10:00-18:00 – п. Мохсоголлох – реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Мхсоголлох».

В графике возможны изменения.

Энергетики Якутии просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Мы делаем все возможное, чтобы свести количество попадающих под ограничение адресов к минимуму.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.