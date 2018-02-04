АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
-42
Туманно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  56.04
 70.10
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
04.02.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 4 февраля 2018
04.02.2018, 4:20
Желток
Скандал
1-ый вице-спикер Ил Тумэна публично принял богатый подарок?
04.02.2018, 1:06
Общество
Сегодня день рождения руководителей
03.02.2018, 22:00
Общество
Видео
В Якутске пенсионеры облились водой при -40 градусах
03.02.2018, 20:09
Общество
Егор Борисов сделал подарок Анегине Ильиной
03.02.2018, 18:44
Общество
Поздравление ветерана с 75-й годовщиной Сталинградской битвы
03.02.2018, 13:57
Республика
Якутия получит 363 млн 
03.02.2018, 11:51
Республика
Что нового в скандальной отрасли Якутии?
03.02.2018, 9:20
Происшествия
В Якутии произошло 4 пожара
03.02.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Суббота 3 февраля 2018
03.02.2018, 1:08
Культура & Образование
Якутская оперная певица выступила на «Российско-армянском творческом мостике» в Санкт-Петербурге
03.02.2018, 1:05
Культура & Образование
Сегодня день рождения артистки
03.02.2018, 1:01
Происшествия
Экстра
Борис Попов заявил, что мы обязаны исполнять его приказы: экс-замглавы Нюрбинского района
02.02.2018, 19:33
Общество
Московская художница напишет Якутию
02.02.2018, 17:58
Республика
Генофондные питомники помогут сохранить якутскую корову
02.02.2018, 17:50
Происшествия
Пьяным захотелось покататься — угнали два автомобиля
02.02.2018, 17:40
Красота & Здоровье
Якутия получит более 360 млн рублей на реконструкцию онкоцентра
02.02.2018, 17:30
Экология
В Вилюйском улусе обнаружен фрагмент ракеты-носителя
02.02.2018, 17:20
Происшествия
По вине пьяного рыболова пострадал ребенок
02.02.2018, 17:10
Желток
Паб «Дикая утка» переходит на круглосуточный режим работы
02.02.2018, 17:00
Спорт
Павел Пинигин: CAS вынес единственно верное решение в отношении наших спортсменов.
02.02.2018, 16:45
Общество
Выбираем моторное масло с «Туймаадой-Нефть»
02.02.2018, 16:30
Общество
«Айтишникам» Якутии нужно консолидироваться
02.02.2018, 16:15
Общество
СОБРовцы провели урок патриотизма для школьников
02.02.2018, 15:55
Общество
15 февраля предпринимателей ждут в Роспотребнадзоре
02.02.2018, 15:45
Общество
Кто вышел в финал «Саха КВН» среди школьных команд?
02.02.2018, 15:35
Культура & Образование
В музее Ярославского открылась выставка к 75-летию победы под Сталинградом
02.02.2018, 15:25
Общество
867 пассажиров прошли санитарный контроль в январе
02.02.2018, 15:15
Общество
Якутяне возложили венки к мемориальной плите города-героя Сталинграда
02.02.2018, 15:05
Общество
В Якутске поздравили участника Сталинградской битвы Петра Рыбкина
02.02.2018, 14:55
Общество
Фотофакт
Мегино-Кангаласский улус запустил акцию «Якутия выбирает»
02.02.2018, 14:43
Столица
Жители Якутска предложили Айсену Николаеву построить мост, дом престарелых, частную школу
02.02.2018, 14:32
Общество
Минмолодежи Якутии сняло ролик к юбилею Сталинградской битвы
02.02.2018, 14:15
Экология
Школьники Якутска собирают макулатуру
02.02.2018, 13:53
Республика
«Ассоциация строителей Амуро-Якутской магистрали» готова к росту объемов груза
02.02.2018, 13:45
Республика
Правительство Якутии ответило на острые вопросы верхневилюйцев
02.02.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Почему похмелье становится с возрастом сильнее
02.02.2018, 13:15
Республика
25 сельских клубов республики обновили звуковое и световое оборудование
02.02.2018, 13:00
Культура & Образование
Уникальный проект «Легенды музея» выехал в Мегино-Кангаласский улус
02.02.2018, 12:50
Республика
Юрий Трутнев прибыл в Южную Якутию
02.02.2018, 12:40
Культура & Образование
Слепили фигуры из снега заключенные в Якутии
02.02.2018, 12:30
Экономика
Режим работы касс «Сахатранснефтегаза» на 3 февраля
02.02.2018, 12:20
Экономика
«Ассоциация строителей Амуро — Якутской магистрали» готова к росту объемов груза
02.02.2018, 12:10
Происшествия
Многодетный отец за неуплату алиментов приговорен к 6 месяцам исправительных работ
02.02.2018, 12:00
Культура & Образование
Кюнна Игнатова: странная смерть самой красивой актрисы СССР
02.02.2018, 11:50
Политика
Ряды кандидатов в президенты поредели
02.02.2018, 11:40
Происшествия
За «липовые» справки об инвалидности суд наказал мать и дочь
02.02.2018, 11:30
Общество
Якутия на 17 месте в России по итогам Дельфийского рейтинга регионов
02.02.2018, 11:20
Происшествия
Оленевод под парами алкоголя убил нового работника
02.02.2018, 11:11
Общество
Дети-сироты призывают якутян соблюдать ПДД
02.02.2018, 11:00
Столица
Экстра
В школах Якутска объявлен карантин
02.02.2018, 10:50
Спорт
Борьба до последней секунды! Итоги первого дня чемпионата Якутии
02.02.2018, 10:40
Республика
Жители села Бердигестях обеспечены бесперебойным теплоснабжением
02.02.2018, 10:30
Общество
В Якутске замглавы Следственного комитета РФ провел личный прием граждан
02.02.2018, 10:20
Сахалыы
“Күрүлгэн”: түмүк сотору тахсыа
02.02.2018, 10:10
Общество
Егор Борисов: Мы свято чтим имена всех героев Сталинграда
02.02.2018, 10:00
Происшествия
Резонанс
Доктор-косметолог из Якутии запустил хештег в поддержку зверски избитой девушки
02.02.2018, 9:50
Общество
В Якутии пройдет мониторинг доступности жилья для людей с ОВЗ
02.02.2018, 9:40
Культура & Образование
Учи английский с отдыхом на Адриатическом море!
02.02.2018, 9:30
Сахалыы
Видео
Сунтаарга сылгыһыт биир сырыыга түөрт адьырҕаны бултаата
02.02.2018, 9:20
Экономика
Получатели «дальневосточных гектаров» получили 246 миллионов рублей господдержки
02.02.2018, 9:14
Экономика
Два крупных алмаза найдены в Якутии
02.02.2018, 9:10
Спорт
Юные футболисты Алданского района, не взирая на трудности, идут к победам
02.02.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Пятница 2 февраля 2018
02.02.2018, 1:04
Общество
Сегодня день рождения руководителей и звезд эстрады
01.02.2018, 23:38
Желток
Вместо банкета – товарищеский матч
01.02.2018, 21:13
Происшествия
Варим, парим, мерзнем: В Булгунняхтахе повара детского сада почти неделю работают в стылом помещении
01.02.2018, 18:00
Спорт
Турнир «Хаҥалас хапсаҕайа» на призы главы Хангаласского улуса состоится вначале февраля
01.02.2018, 17:50
Экономика
Трутнев: регионы должны ускорить процедуры, следующие за выдачей дальневосточного гектара
01.02.2018, 17:40
Происшествия
В Якутске за антисанитарию прикрыли кафе «Чайхана Ташкент»
01.02.2018, 17:20
Финансы
Интервью
Что такое «закредитованность» и как от нее избавиться?
01.02.2018, 17:10
Столица
Успевайте подать заявки на участие в VI деловой игре «Молодежь – энергия развития города Якутска»
Архив новостей
Желток
4 февраля 2018, 4:20
245

1-ый вице-спикер Ил Тумэна публично принял богатый подарок?

29 января исполнилось 60 лет Анатолю ДОБРЯНЦЕВУ, первому вице-спикеру Ил Тумэна. Юбилей пришелся на понедельник, а потому виновника торжества чествовали, как водится, в пятницу, 2 февраля. В привычных стенах парламента.
Регалии юбиляра впечатляют: первый заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), президент Национального союза оленеводов России, председатель общественной организации Республики Саха (Якутия) «Потомки государевых ямщиков», мастер спорта РСФСР и ЯАССР по национальным видам спорта, президент Федерации Республики Саха (Якутия) по якутским прыжкам, кандидат экономических наук, заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия), отличник сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), отличник государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия), отличник охраны природы Республики Саха (Якутия), почетный работник торговли Республики Саха (Якутия), почетный гражданин Момского, Нижнеколымского и Хангаласского районов.

На сайте Ил Тумэна размещен отчет о мероприятии. Юбиляра чествовали председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр ЖИРКОВ, председатель Конституционного суда Республики Саха (Якутия) Александр КИМ-КИМЭН, заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Виктор ГУБАРЕВ, первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) – министр сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) Петр АЛЕКСЕЕВ, заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области Кузьма АЛДАРОВ, глава городского округа «Город Якутск» Айсен НИКОЛАЕВ, Архиепископ Якутский и Ленский РОМАН, главы Момского, Нижнеколымского, Хангаласского районов и наслегов, представители спортивного сообщества республики, в том числе почетный президент Федерации якутских прыжков, многократный чемпион и рекордсмен Республики Саха (Якутия) Иван ГОРОХОВ, двукратный чемпион Игр Дыгына, многократный чемпион и призер международных, всероссийских и республиканских соревнований, многократный рекордсмен республики по легкой атлетике и якутским прыжкам, мастер спорта России и Республики Саха (Якутия) Егор ФИЛИППОВ и абсолютный чемпион игр Манчаары по якутским прыжкам среди молодежи Борис СТРОЕВ.

С концертными номерами на торжестве выступили заместитель министра культуры и духовного развития республики, заслуженная артистка Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) Марина СИЛИНА, лауреат республиканских фестивалей ансамбль «Ямские бубенцы» Дома Дружбы народов им. А.Е. Кулаковского,

лауреат международных конкурсов, народный ансамбль «Гулун».

Поздравления юбиляр принимал вместе с супругой Светланой Васильевной. «

Я очень рад, что на таком высоком уровне оценивается мой скромный труд. Хочу сказать, что мне по жизни повезло — был востребован во всех направлениях работы. Благодаря поддержке народа я состоялся как личность. Благодарен руководству Государственного Собрания (Ил Тумэн), друзьям, коллегам, всем гостям вечера за теплые слова и искренние пожелания», — поблагодарил Анатолий Добрянцев.

Если смотреть чиновничьим взглядом, то республика особо не отметила заслуг первого вице-спикера – ни почетного звания, ни официальной государственной награды. Так себе – благодарственные письма да приветственные адреса в папочках.

Единственная награда была преподнесена местной православной епархией — медаль Священномученника Евгения (ЗЕРНОВА) I степени – высшая награда якутской православной церкви.

Антураж составляли сами депутаты, руководство парламента. А исполнительная власть и вовсе не сочла за нужное прислать рейтинговых лиц: ни Ил Дархана, ни председателя правительства, ни руководителя администрации главы и правительства…

Так, зампред с портфелем министра, часто подвергающийся обструкции в СМИ.

В официальном отчете не упоминается о выступлении председателя райсовета Олекминского района, охотоведа района Алексея ГАБЫШЕВА. Между тем, Aartyk.ru сообщил, что этот руководитель подставил юбиляра, публично преподнеся ему шкуру волка. Издание напоминает, что первый вице-спикер является госслужащим, которым запрещено принимать презенты, стоимость которых превышает 3 тысячи рублей. Чиновников ограничивают в рамках борьбы с коррупцией, считается, что богатые дары развращают руководителей, а госслужащие должны быть неподкупными. Отметим, что Добрянцев не просто госслужащий, а отличник государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия). Выделанная волчья шкура является потребительским товаром, разброс цен на нее большой, предложения в интернете разнятся от 14 тысяч рублей до 168 тысяч, и это не предел. В сообщениях не упоминается о том, что юбиляр отказался от подарка или тут же передарил его, дорогой презент не вызвал вопросов у чиновников и депутатов, присутствовавших на официальном мероприятии в стенах парламента.
Aartyk.ru считает, что на это нарушение норм должно обратить внимание управления при главе Республики Саха (Якутия) по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

comments powered by HyperComments
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU. Фото Aartyk.ru и с сайта Ил Тумэна.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
ТОП НОВОСТИ
30.01.2018, 5:30
Политика
Эксклюзив
Депутату Тумусову устроили травлю на его пресс-конференции
30.01.2018, 21:58
Политика
Фотофакт
Якутянка на встрече с Путиным
29.01.2018, 9:20
Происшествия
Жительницу Якутии сняли с самолета в Дубай из-за курения
29.01.2018, 12:18
Желток
Позитив
Звездная блондинка якутской эстрады в третий раз стала мамой!
30.01.2018, 13:49
Происшествия
Экстра
Дело экс-главы Попова: Якутский горсуд привлек свидетелем министра
30.01.2018, 19:14
Политика
Эксклюзив
Федот Тумусов: Россия в опасности, как СССР в 90-ые!
29.01.2018, 9:30
Политика
Резонанс
Членство арестованного главы в ЕР приостановлено
02.02.2018, 12:00
Культура & Образование
Кюнна Игнатова: странная смерть самой красивой актрисы СССР
29.01.2018, 21:36
Экология
Резонанс
Прокуратура разбиралась с публикацией на SakhaLife
03.02.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Суббота 3 февраля 2018
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Общество
03.02.2018

Егор Борисов сделал подарок Анегине Ильиной

Культура & Образование
03.02.2018

Якутская оперная певица выступила на «Российско-армянском творческом мостике» в Санкт-Петербурге

Экология
02.02.2018

В Вилюйском улусе обнаружен фрагмент ракеты-носителя

Общество
02.02.2018

Выбираем моторное масло с «Туймаадой-Нефть»

Республика
02.02.2018

Правительство Якутии ответило на острые вопросы верхневилюйцев

Экономика
02.02.2018

Режим работы касс «Сахатранснефтегаза» на 3 февраля

Экономика
02.02.2018

«Ассоциация строителей Амуро — Якутской магистрали» готова к росту объемов груза

Культура & Образование
02.02.2018

Кюнна Игнатова: странная смерть самой красивой актрисы СССР