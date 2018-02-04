1-ый вице-спикер Ил Тумэна публично принял богатый подарок?

29 января исполнилось 60 лет Анатолю ДОБРЯНЦЕВУ, первому вице-спикеру Ил Тумэна. Юбилей пришелся на понедельник, а потому виновника торжества чествовали, как водится, в пятницу, 2 февраля. В привычных стенах парламента.

Регалии юбиляра впечатляют: первый заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), президент Национального союза оленеводов России, председатель общественной организации Республики Саха (Якутия) «Потомки государевых ямщиков», мастер спорта РСФСР и ЯАССР по национальным видам спорта, президент Федерации Республики Саха (Якутия) по якутским прыжкам, кандидат экономических наук, заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия), отличник сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), отличник государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия), отличник охраны природы Республики Саха (Якутия), почетный работник торговли Республики Саха (Якутия), почетный гражданин Момского, Нижнеколымского и Хангаласского районов.



На сайте Ил Тумэна размещен отчет о мероприятии. Юбиляра чествовали председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр ЖИРКОВ, председатель Конституционного суда Республики Саха (Якутия) Александр КИМ-КИМЭН, заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Виктор ГУБАРЕВ, первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) – министр сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) Петр АЛЕКСЕЕВ, заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области Кузьма АЛДАРОВ, глава городского округа «Город Якутск» Айсен НИКОЛАЕВ, Архиепископ Якутский и Ленский РОМАН, главы Момского, Нижнеколымского, Хангаласского районов и наслегов, представители спортивного сообщества республики, в том числе почетный президент Федерации якутских прыжков, многократный чемпион и рекордсмен Республики Саха (Якутия) Иван ГОРОХОВ, двукратный чемпион Игр Дыгына, многократный чемпион и призер международных, всероссийских и республиканских соревнований, многократный рекордсмен республики по легкой атлетике и якутским прыжкам, мастер спорта России и Республики Саха (Якутия) Егор ФИЛИППОВ и абсолютный чемпион игр Манчаары по якутским прыжкам среди молодежи Борис СТРОЕВ.



С концертными номерами на торжестве выступили заместитель министра культуры и духовного развития республики, заслуженная артистка Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) Марина СИЛИНА, лауреат республиканских фестивалей ансамбль «Ямские бубенцы» Дома Дружбы народов им. А.Е. Кулаковского,



лауреат международных конкурсов, народный ансамбль «Гулун».



Поздравления юбиляр принимал вместе с супругой Светланой Васильевной. «

Я очень рад, что на таком высоком уровне оценивается мой скромный труд. Хочу сказать, что мне по жизни повезло — был востребован во всех направлениях работы. Благодаря поддержке народа я состоялся как личность. Благодарен руководству Государственного Собрания (Ил Тумэн), друзьям, коллегам, всем гостям вечера за теплые слова и искренние пожелания», — поблагодарил Анатолий Добрянцев.

Если смотреть чиновничьим взглядом, то республика особо не отметила заслуг первого вице-спикера – ни почетного звания, ни официальной государственной награды. Так себе – благодарственные письма да приветственные адреса в папочках.



Единственная награда была преподнесена местной православной епархией — медаль Священномученника Евгения (ЗЕРНОВА) I степени – высшая награда якутской православной церкви.



Антураж составляли сами депутаты, руководство парламента. А исполнительная власть и вовсе не сочла за нужное прислать рейтинговых лиц: ни Ил Дархана, ни председателя правительства, ни руководителя администрации главы и правительства…



Так, зампред с портфелем министра, часто подвергающийся обструкции в СМИ.



В официальном отчете не упоминается о выступлении председателя райсовета Олекминского района, охотоведа района Алексея ГАБЫШЕВА. Между тем, Aartyk.ru сообщил, что этот руководитель подставил юбиляра, публично преподнеся ему шкуру волка. Издание напоминает, что первый вице-спикер является госслужащим, которым запрещено принимать презенты, стоимость которых превышает 3 тысячи рублей. Чиновников ограничивают в рамках борьбы с коррупцией, считается, что богатые дары развращают руководителей, а госслужащие должны быть неподкупными. Отметим, что Добрянцев не просто госслужащий, а отличник государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия). Выделанная волчья шкура является потребительским товаром, разброс цен на нее большой, предложения в интернете разнятся от 14 тысяч рублей до 168 тысяч, и это не предел. В сообщениях не упоминается о том, что юбиляр отказался от подарка или тут же передарил его, дорогой презент не вызвал вопросов у чиновников и депутатов, присутствовавших на официальном мероприятии в стенах парламента.

Aartyk.ru считает, что на это нарушение норм должно обратить внимание управления при главе Республики Саха (Якутия) по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

