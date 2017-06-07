1 миллион рублей на представленный проект

Российская программа по инициативному бюджетированию получила название Программы поддержки местных инициатив. Сегодня проекты инициативного бюджетирования реализуются в 46 субъектах России. С 2007 года в Российской Федерации осуществлено более 2 тысяч проектов поддержки местных инициатив, таких как строительство детских площадок, дорог поселенческого уровня, ремонт сельских клубов, проведение водопровода и других интересных населению проектов.

Чурапчинский наслег

Успехами делятся Ставропольский и Хабаровский края, Кировская, Тверская, Нижегородская области, Республика Башкорстан и Северная Осетия-Алания. В 2017 году Республика Саха (Якутия) также начала реализацию Программу поддержки местных инициатив. Минфин Якутии предусмотрел в государственном бюджете на эти цели 32 млн. рублей. В 2017 году было отобрано для реализации проекта 5 муниципальных образований республики –Хангаласский, Верхне-Вилюйский, Усть-Алданский, Чурапчинский и городской округ «Жатай».

Чурапчинский наслег

Средства будут распределены на конкурсной основе среди поселений пяти пилотных муниципальных образований на проекты местного значения, предложенные самим населением в ходе проведенных собраний. По условиям реализации Программы основная доля финансирования проектов предусматривается республиканским бюджетом. Другими источниками являются муниципальный бюджет и спонсорские средства. Также по условиям Программы населению необходимо вложить 3% от общей суммы государственного финансирования.

Чурапчинский наслег

На примере Якутии, при выделении с бюджета 1 миллиона рублей на предложенный поселением проект, со стороны населения ожидается привлечение 30 тысячи рублей. Сбор средств с населения предусматривается не в целях увеличения суммы финансирования, а привлечения граждан-жителей-участников в реализации проекта требующего решения. Население, сопричастное к реализации отобранного проекта, осуществляет общественный контроль за его реализацией, последующей эксплуатацией и сохран­ностью построенных объектов. 5 отобранных муниципальных образований республики участвуют в конкурсе пилотного проекта по инициативному бюджетированию.

Хоптогинский наслег

Жители Хангаласского, Верхне-Вилюйского, Усть-Алданского, Чурапчинского и городского округа «Жатай» в эти месяцы провели организационные работы по внедрению проектов направленных на решение вопросов местного значения. Успех осуществления проекта зависит в первую очередь от самого населения – начиная от составления документации до контроля и эксплуатации.

Болтогинский наслег

Главными критериями отбора проектов являются – активность граждан, готовность поселения обеспечить финансирование, количество людей благополучателей проекта, целесообразность расходов денежных средств и возможность муниципалитета на сохранение и содержание объекта. Поселения из пилотных МО могут получить по 1 миллиону рублей на представленные проекты в Минфин Якутии.

Хоптогинский наслег

Пилотные муниципальные образования с большим интересом принялись за реализацию госпрограммы. Софинансирование со стороны населения, бизнес-структур и муниципальных органов властидостигло более 50%. Сельчане активно собирались на обсуждении проектов, например, в с.Чурапчана совещании по определению заявки-проекта приняло участие 1513 человек. В среднем в наслегах проходили совещания с участием от 300 до 400 человек, что наглядно показывает высокий интерес граждан.Сельчане отбирает жизненные и актуальные для них проекты.

Наяхинский наслег

Заявки оформлены на содержание дорог, ремонт объектов культуры, обустройства детских и спортивных площадок, введение объектов водо-и теплоснабжения, благоустройство территорий и т.д. В начальном этапе рассмотрено 208 предложений, из которых принято 66 проектов. Комиссия отберет 32 поселения. Официальные итоги конкурса подведут 30 июня. Министерство финансов республики планирует продолжить реализацию проекта в 2018 году с привлечением всех муниципальных образований республики.

Легойский 2-й наслег