1 мая в Ленске сгорел рынок

1 мая 2017 г. в 06.52 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в одноэтажном здании рынка на ул. Ленина в г. Ленске Ленского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения – через четыре минуты после поступления вызова о пожаре, из здания шел дым. В результате пожара огнем повреждены: 3 помещения и кровля здания. Предположительно, причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки. Виновник и ущерб устанавливаются. Огнеборцами спасено здание рынка, материальные ценности, торговые помещения.

1 мая 2017 г. в 22.57 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре на ул. Молодежная в с. Булгунняхтах Хангаласского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения – через три минуты после поступления вызова о пожаре, горел стог сена. В результате пожара огнем поврежден стог сена по всей площади. Огнеборцы предотвратили дальнейшее распространение огня и спасли дом и коровник. Предположительно, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем. Виновник и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!