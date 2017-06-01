1 июня в Якутии рекомендовано не продавать алкоголь

Управление госалкогольконтроля РС(Я) обратилось к предпринимателям с рекомендацией приостановить розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков в торговых объектах в Международный День защиты детей – 1 июня.
Каждый, кто душой искренне болеет за будущее родной республики, кто хочет видеть детей и внуков здоровыми, сильными и успешными, а республику процветающей, не может и не должен оставаться равнодушным к проблеме пьянства и алкоголизма, — отметил Матвей ЛЫТКИН, руководитель Управления госалкогольконтроля РС(Я).
Многие предприниматели откликнулись на эту инициативу и приняли решение не продавать алкоголь в этот праздник.
Список организаций, приостановивших торговлю алкоголем 1 июня 2017 года:
1. ООО «Саха-Ремстрой» — Нерюнгринский район
2. ООО «Мааппа» -Верхневилюйский» район
3. ООО «Орхидея» — Якутск
4. ООО «Ермак» — Мирнинский район
5. ООО «Сулус» — Якутск
6. ООО МП «Арго» — Нерюнгринский район
7. ООО «МирАлко» — Мирнинский район
8. ООО «Северный» — Усть-Янский район
9. ООО «Успех» — Ленский район
10. ООО «Толстяк» — Нижнеколымский район
11. ООО «ТоргСитиСервис» — Мирнинский район
12. ООО «Надежда+» — Хангаласский улус
13. ООО «Полюс» — Алданский район
14. ООО «Индигирка» — Момский район
15. ООО «Юбилейный» — Нерюнгринский
16. ООО «Надежда» — Алданский район
17. ОАО «ЛОТК» — Ленский район
18. ООО Индигирторг – Момский район
19. ООО «Жалмаус» — Якутск
20. ООО «Изабелла» — Нюрбинский район
21. ООО «Кооператор» — Нюрбинский район
22. ООО «Альянс» — Оймяконский улус
23. ООО «Триумф» — Алданский район
24. ООО «Маркет-Трейдинг» — Оймяконский улус
25. ООО «Каспер» — г. Якутск
26. ООО «Гермес» — Оймяконский улус
27. ООО «Татьяна» — Оймяконский улус
28. ООО «Трилимон» — Якутск
29. ООО «Колыма-Торг» — Верхнеколымский улус
30. ООО «Мираж» — Олекминский район