1 июня в Якутии рекомендовано не продавать алкоголь

Управление госалкогольконтроля РС(Я) обратилось к предпринимателям с рекомендацией приостановить розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков в торговых объектах в Международный День защиты детей – 1 июня.

Каждый, кто душой искренне болеет за будущее родной республики, кто хочет видеть детей и внуков здоровыми, сильными и успешными, а республику процветающей, не может и не должен оставаться равнодушным к проблеме пьянства и алкоголизма, — отметил Матвей ЛЫТКИН, руководитель Управления госалкогольконтроля РС(Я).

Многие предприниматели откликнулись на эту инициативу и приняли решение не продавать алкоголь в этот праздник.

Список организаций, приостановивших торговлю алкоголем 1 июня 2017 года:

1. ООО «Саха-Ремстрой» — Нерюнгринский район

2. ООО «Мааппа» -Верхневилюйский» район

3. ООО «Орхидея» — Якутск

4. ООО «Ермак» — Мирнинский район

5. ООО «Сулус» — Якутск

6. ООО МП «Арго» — Нерюнгринский район

7. ООО «МирАлко» — Мирнинский район

8. ООО «Северный» — Усть-Янский район

9. ООО «Успех» — Ленский район

10. ООО «Толстяк» — Нижнеколымский район

11. ООО «ТоргСитиСервис» — Мирнинский район

12. ООО «Надежда+» — Хангаласский улус

13. ООО «Полюс» — Алданский район

14. ООО «Индигирка» — Момский район

15. ООО «Юбилейный» — Нерюнгринский

16. ООО «Надежда» — Алданский район

17. ОАО «ЛОТК» — Ленский район

18. ООО Индигирторг – Момский район

19. ООО «Жалмаус» — Якутск

20. ООО «Изабелла» — Нюрбинский район

21. ООО «Кооператор» — Нюрбинский район

22. ООО «Альянс» — Оймяконский улус

23. ООО «Триумф» — Алданский район

24. ООО «Маркет-Трейдинг» — Оймяконский улус

25. ООО «Каспер» — г. Якутск

26. ООО «Гермес» — Оймяконский улус

27. ООО «Татьяна» — Оймяконский улус

28. ООО «Трилимон» — Якутск

29. ООО «Колыма-Торг» — Верхнеколымский улус

30. ООО «Мираж» — Олекминский район