1 июня в Энергосбыте пройдет День самоуправления

1 июня в День защиты детей ПАО «Якутскэнерго» проводит День самоуправления с участием школьников.

В этот день они будут работать помощниками администратора зала Центра обслуживания потребителей «Якутскэнерго», консультантами по вопросам энергосбережения, оплаты и работы в личном кабинете.

День самоуправления состоится 1 июня в Центре обслуживания потребителей ПАО «Якутскэнерго» (г. Якутск, ул. Ф. Попова, 21).

Начало в 10.00.