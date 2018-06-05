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Экономика
5 июня 2018, 14:20
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1 июня стартовала акция «Погаси долги без пени!»

ПАО «Якутскэнерго» проводит акцию для населения «Погаси долги без пени!» с 1 по 30 июня. Акция действует во всех улусах и районах республики в зоне обслуживания энергокомпании.

Во время акции потребители – физические лица могут рассчитаться по долгам за коммунальные услуги, поставляемые ПАО «Якутскэнерго», без уплаты пени. В течение месяца потребители могут оплатить без учета пени задолженность по электрической энергии, а абоненты, которым «Якутскэнерго» напрямую поставляет тепло и горячую воду (в основном, это жители г. Якутска), – также и по данным коммунальным услугам.

Граждане, которые не в состоянии сразу погасить долги целиком, могут заключить соглашение о рассрочке выплаты задолженности также без пени.

Напомним также, что в течение 2018 года проходит традиционная акция «Удачный платеж», направленная на поощрение добросовестных потребителей. Условие для участия в акции – отсутствие задолженности за электроэнергию. Розыгрыш призов состоится 25 декабря. Главный приз – туристическая путевка.

По всем вопросам о проходящих акциях необходимо обращаться в отделения и участки Энергосбыта по месту жительства, в г. Якутске – в Центр обслуживания потребителей «Якутскэнерго» (ул. Ф. Попова, 21).

Телефоны контакт-центра Энергосбыта: 8-800-100-22-05, 8 (4112) 498-498.

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Источник: Пресс-служба Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго»
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