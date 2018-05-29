1 июня: программа праздника

ПРОГРАММА праздничных мероприятий, посвященных Международному Дню защиты детей 1 июня
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01 июня (пятница)
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09.00
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Открытые соревнования среди детей по стрельбе из лука на расстоянии 30 м.
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Место проведения: МАУ “Центральный парк культуры и отдыха”
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10.00
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«Подружись с колокольчиком» флешмоб редакции детских журналов “Чуораанчык” и “Колокольчик”
Место проведения: площадь Орджоникидзе
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10.30
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«Вместе веселей» концертная программа частного детского сада «Первая ступенька»
Место проведения: площадь Орджоникидзе
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11.00
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Праздничная программа МБУ ДО «Дворец детского творчества» «Солнце светит всем одинаково»:
— экскурсии для юных жителей столицы в детский технопарк «Кванториум»;
— концертная программа учащихся МБУ ДО «Дворец детского творчества»;
— проведение творческих площадок;
— художественная мастерская «Радуга мира»;
— мастерская «Волшебная гримерная»;
— семейная квест-игра «В стране сказок»;
— шахматно-шашечные баталии;
— фотозона «Солнечное настроение»;
— посвящение в «Фантазеры» детей ОЛДП «Фантазия»;
— блок награждения учащихся ДДТ
Место проведения: МБУ ДО «Дворец детского творчества»
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11.00
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Открытие республиканской выставки «Страницы истории игрушки»
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Место проведения: музей истории и культуры им. Е.М. Ярославского
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11.00
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Праздничная программа «Международный День защиты детей»:
— НВК Саха «Кунчээн встречает друзей»;
— концертная программа шоу-балет «Ангелы»;
— литературная композиция «Не совместимы дети и война» воспитанников студии «Most медиа»;
— концертная программа фольклорного ансамбля «Гиркилэн»;
— концерт учащихся эстрадного отделения МБУ ДО «ДШИ №1»;
— мастер-классы по единоборствам от клуба «Sport Baza»;
— квест-игра от языковой школы «English Mate»;
— презентация детской книги для чтения национального книжного издательства «Бичик» им. С. А. Новгородова совместно с МБДОУ д/с «Кэскил»;
— отчетный концерт «Dance Generation»;
— республиканский конкурс талантов «Две звезды» для детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов «Ситим-Медиа»;
— конкурс рисунков на асфальте от «Канцпроф»
Место проведения: МАУ “Центральный парк культуры и отдыха”
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11.00
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«Проверь здоровье ребенка» акция ГБУ РС(Я) «Детская городская больница»
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Место проведения: площадь Орджоникидзе
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11.00
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«Дети мира» рисунки ладошками
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Место проведения: площадь Орджоникидзе
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11.00
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Праздничная программа творческих коллективов МБУ ДО «Детский подростковый центр» «Яркие краски детства»
Место проведения: площадь Орджоникидзе
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11.00
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Выставка ГКУ РС(Я) «Центр занятости населения города Якутска» «Собери свое лето»
Место проведения: площадь Орджоникидзе
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12.15
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«Бэби шлягер-2018» гала концерт победителей XVIII городского фестиваля-конкурса среди детей дошкольного и школьного возраста
Место проведения: площадь Орджоникидзе
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13.00
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Фестиваль «ГудФест»
Место проведения: Старый город
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14.00
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«Сказочная страна» концертная программа ансамбля «Бриллианты Якутии»
Место проведения: площадь Орджоникидзе
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15.00
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«Вдохновленные творчеством» юбилейная программа МБУ ДО «Дворец детского творчества»
Место проведения: площадь Орджоникидзе
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16.00
|
Открытие семейной выставки «Радость» образцового коллектива РФ изостудии «Эврика»
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Место проведения: картинная галерея «Ургэл»
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16.00
|
«Летнее настроение» праздничная программа Управления молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска и танцевального коллектива «Диско-доллс»
Место проведения: площадь Орджоникидзе
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17.00
|
«Танцующие дети» поздравительный концерт от школы танца «Dance Generation»
Место проведения: площадь Орджоникидзе
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18.00
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«Детство без границ» развлекательная программа АКБ «Алмазэргиэнбанк АО»
Место проведения: площадь Орджоникидзе
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18.30
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«Мама и дочь – дружим и танцуем вместе» концертная программа общественного проекта «Кэрэ ситимэ»
Место проведения: площадь Орджоникидзе
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С 03 по 10 июня
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По отдельному плану
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Организация и проведение выезда детей из многодетных семей в республиканский зоопарк «Орто Дойду»
Место проведения: республиканский зоопарк «Орто Дойду», Хангаласский район
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По отдельному плану
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Организация и проведение городского турнира по лазертэгу для детей из многодетных и малоимущих семей
Место проведения: МАУ «Центральный парк культуры и отдыха»
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АВТОДОРОЖНЫЙ ОКРУГ
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01 июня (пятница)
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10.00
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Мероприятие с участием аниматоров для детей из многодетных семей, состоящих на учете ПДН и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Место проведения: площадка перед к/т «Лена»
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ГАГАРИНСКИЙ ОКРУГ
01 июня (пятница)
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11.00
|
Праздничное мероприятие «Пусть будет детство!»
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Место проведения: Библиотека «Созвездие»
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17.00
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Праздник для детворы «Полет мечтаний»
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Место проведения: двор ул. Кузьмина, 26/3
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02 июня (суббота)
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12.00
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Праздник для детворы «Полет мечтаний»
|
Место проведения: двор ул. Кузьмина, 26/3
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ГУБИНСКИЙ ОКРУГ
01 июня (пятница)
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15.00
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Мероприятие «Должны смеяться дети»:
— концерт детских творческих коллективов;
— благотворительная акция «Доброе сердце» в поддержку 6-летней Протопоповой С., борющейся с раком;
— игры и конкурсы с аниматорами;
— аквагрим;
— творческие мастер-классы от Детско-семейного центра;
— спортивные соревнования.
Место проведения: площадь Победы
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ОКТЯБРЬСКИЙ ОКРУГ
01 июня (пятница)
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15.00
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Игры, конкурсы с привлечением аниматора для детей из многодетных, малоимущих семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию
Место проведения: площадь Дружбы
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОКРУГ
05 июня (вторник)
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12.00
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«День защиты детей»: конкурсы, игровая программа с участием МБОУ ДО «Детский подростковый центр», «Автобус радости», аниматоры, сладкие подарки для детей
Место проведения: дворовая территория МОБУ СОШ №10
|
САЙСАРСКИЙ ОКРУГ
01 июня (пятница)
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11.00
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Открытие летней детской библиотечной площадки «Летняя библиотека под зонтиком»
Место проведения: Библиотека «Школьный мир»
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
01 июня (пятница)
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12.00
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«Международный День защиты детей»: концертная программа, игры, конкурсы, угощение детей сладостями
Место проведения: Центральная площадка 16 квартала,
ул. Рыдзинского, 18/11
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15.00
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«Международный День защиты детей»: развлекательная программа аниматоров, игры, конкурсы, катание на батутах, концертная программа, угощение детей сладостями
Место проведения: банкетный зал «Ника», квартал Энергетиков, 51/2
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
01 июня (пятница)
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11.00
|
Фотостенд «Больше детей – больше счастья». Выставка творческих работ читателей «Мы читаем и творим»
Место проведения: Библиотека «Моя библиотека»
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13.00
|
Праздничный концерт, посвященный Международному Дню защиты детей: выступление детских творческих коллективов, открытие летней веранды ООО «Лидер»
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Место проведения: ООО «Лидер», ул. Чернышевского, 20
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14.00
|
Комплексное мероприятие МКУ «ЦБС» библиотеки «Зал семейного чтения» «Деты – цветы жизни»
Место проведения: Центральный парк культуры и отдыха
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15.00
|
Конкурсы и игры для детей: детское караоке, флешмоб «Счастливый самолет», танцевальный флешмоб, праздничная дискотека для детей
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Место проведения: ООО «Лидер», ул. Чернышевского, 20
|
мкр. КАНГАЛАССЫ
01 июня (пятница)
|
10.00
|
Игровая программа среди детей средней и подготовительной групп МБДОУ д/с №71 «Колокольчик»
|
Место проведения: МБДОУ д/с №71 «Колокольчик»
|
13.00
|
Детский праздник «Путешествие в волшебную страну», праздничная игровая программа «Счастливое детство», флешмоб
|
Место проведения: ДК «Горняк»
|
С. МАГАН
01 июня (пятница)
|
12.00
|
Праздник детства «Пусть всегда буду я!»: конкурсы, игры
Место проведения: ДК «Ритм»
|
МКР. МАРХА
01 июня (пятница)
|
14.00
|
Отчетный концерт подготовительной группы МБДОУ д/с № 81 «Солнышко»
Место проведения: КСЦ «Чэчир»
|
02 июня (суббота)
|
12.00
|
Мероприятие, посвященное Дню защиты детей «Мы рисуем солнце»
Место проведения: КСЦ «Чэчир»
|
14.00
|
Эстафета среди детей, состоящих на учете КДН и ПДН «Марафон здоровья – 2018»
|
Место проведения: КСЦ «Чэчир»
|
с. ПРИГОРОДНЫЙ
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01 июня (пятница)
|
10.00
|
Открытие оздоровительного летнего лагеря для школьников 1-5 классов «Непоседа»
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Место проведения: МОБУ СОШ №12
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11.00
|
Праздничное мероприятие ко Дню защиты детей: конкурс рисунков на асфальте, сладкие подарки
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Место проведения: МБДОУ д/с №22 «Жемчужинка»
|
12.00
|
Игровая программа ко Дню защиты детей «Здравствуй, Лето!»
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Место проведения: ДК «Надежда»
|
с. ТАБАГА
01 июня (пятница)
|
15.00
|
Игровая программа «Как мы радугу красили»
Место проведения: СК «Искра», с. Старая Табага
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02 июня (суббота)
|
13.00
|
Игровая программа «Каламбур»
Место проведения: Центральная площадь
|
ТУЛАГИНО-КИЛЬДЯМСКИЙ НАСЛЕГ
|
01 июня (пятница)
|
10.00
|
Развлечение «Счастливое детство», конкурс рисунков на асфальте
Место проведения: МБДОУ д/с №72 «Кэнчээри»
|
10.00
|
Развлекательная программа «Дьоллоох о5о саас»
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Место проведения: МБДОУ д/с №4 «Сырдах»
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с. ХАТАССЫ
01 июня (пятница)
|
10.00
|
Выставка «Летнее чтение»
Место проведения: Библиотека им. И.Д. Панаева
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15.00
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Детский ысыах для воспитанников МБДОУ д/с №70
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Место проведения: МБДОУ д/с №70
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17.00
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Детский мюзикл «Куерэгэй», посвященный Дню защиты детей
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Место проведения: ЦК «Тускул»
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03 июня (воскресенье)
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13.00
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Праздник детства
Место проведения: Библиотека им. И.Д. Панаева