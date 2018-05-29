1 июня: программа праздника

01 июня (пятница)

09.00 Открытые соревнования среди детей по стрельбе из лука на расстоянии 30 м.

Место проведения: МАУ “Центральный парк культуры и отдыха”

10.00 «Подружись с колокольчиком» флешмоб редакции детских журналов “Чуораанчык” и “Колокольчик” Место проведения: площадь Орджоникидзе

10.30 «Вместе веселей» концертная программа частного детского сада «Первая ступенька» Место проведения: площадь Орджоникидзе

11.00 Праздничная программа МБУ ДО «Дворец детского творчества» «Солнце светит всем одинаково»: — экскурсии для юных жителей столицы в детский технопарк «Кванториум»; — концертная программа учащихся МБУ ДО «Дворец детского творчества»; — проведение творческих площадок; — художественная мастерская «Радуга мира»; — мастерская «Волшебная гримерная»; — семейная квест-игра «В стране сказок»; — шахматно-шашечные баталии; — фотозона «Солнечное настроение»; — посвящение в «Фантазеры» детей ОЛДП «Фантазия»; — блок награждения учащихся ДДТ Место проведения: МБУ ДО «Дворец детского творчества»

11.00 Открытие республиканской выставки «Страницы истории игрушки»

Место проведения: музей истории и культуры им. Е.М. Ярославского

11.00 Праздничная программа «Международный День защиты детей»: — НВК Саха «Кунчээн встречает друзей»; — концертная программа шоу-балет «Ангелы»; — литературная композиция «Не совместимы дети и война» воспитанников студии «Most медиа»; — концертная программа фольклорного ансамбля «Гиркилэн»; — концерт учащихся эстрадного отделения МБУ ДО «ДШИ №1»; — мастер-классы по единоборствам от клуба «Sport Baza»; — квест-игра от языковой школы «English Mate»; — презентация детской книги для чтения национального книжного издательства «Бичик» им. С. А. Новгородова совместно с МБДОУ д/с «Кэскил»; — отчетный концерт «Dance Generation»; — республиканский конкурс талантов «Две звезды» для детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов «Ситим-Медиа»; — конкурс рисунков на асфальте от «Канцпроф» Место проведения: МАУ “Центральный парк культуры и отдыха”

11.00 «Проверь здоровье ребенка» акция ГБУ РС(Я) «Детская городская больница»

Место проведения: площадь Орджоникидзе

11.00 «Дети мира» рисунки ладошками

Место проведения: площадь Орджоникидзе

11.00 Праздничная программа творческих коллективов МБУ ДО «Детский подростковый центр» «Яркие краски детства» Место проведения: площадь Орджоникидзе

11.00 Выставка ГКУ РС(Я) «Центр занятости населения города Якутска» «Собери свое лето» Место проведения: площадь Орджоникидзе

12.15 «Бэби шлягер-2018» гала концерт победителей XVIII городского фестиваля-конкурса среди детей дошкольного и школьного возраста Место проведения: площадь Орджоникидзе

13.00 Фестиваль «ГудФест» Место проведения: Старый город

14.00 «Сказочная страна» концертная программа ансамбля «Бриллианты Якутии» Место проведения: площадь Орджоникидзе

15.00 «Вдохновленные творчеством» юбилейная программа МБУ ДО «Дворец детского творчества» Место проведения: площадь Орджоникидзе

16.00 Открытие семейной выставки «Радость» образцового коллектива РФ изостудии «Эврика»

Место проведения: картинная галерея «Ургэл»

16.00 «Летнее настроение» праздничная программа Управления молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска и танцевального коллектива «Диско-доллс» Место проведения: площадь Орджоникидзе

17.00 «Танцующие дети» поздравительный концерт от школы танца «Dance Generation» Место проведения: площадь Орджоникидзе

18.00 «Детство без границ» развлекательная программа АКБ «Алмазэргиэнбанк АО» Место проведения: площадь Орджоникидзе

18.30 «Мама и дочь – дружим и танцуем вместе» концертная программа общественного проекта «Кэрэ ситимэ» Место проведения: площадь Орджоникидзе

С 03 по 10 июня

По отдельному плану Организация и проведение выезда детей из многодетных семей в республиканский зоопарк «Орто Дойду» Место проведения: республиканский зоопарк «Орто Дойду», Хангаласский район

По отдельному плану Организация и проведение городского турнира по лазертэгу для детей из многодетных и малоимущих семей Место проведения: МАУ «Центральный парк культуры и отдыха»

АВТОДОРОЖНЫЙ ОКРУГ

01 июня (пятница)

10.00 Мероприятие с участием аниматоров для детей из многодетных семей, состоящих на учете ПДН и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации Место проведения: площадка перед к/т «Лена»

ГАГАРИНСКИЙ ОКРУГ 01 июня (пятница)

11.00 Праздничное мероприятие «Пусть будет детство!»

Место проведения: Библиотека «Созвездие»

17.00 Праздник для детворы «Полет мечтаний»

Место проведения: двор ул. Кузьмина, 26/3

02 июня (суббота)

12.00 Праздник для детворы «Полет мечтаний»