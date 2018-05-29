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Общество
29 мая 2018, 12:35
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1 июня: программа праздника

ПРОГРАММА праздничных мероприятий, посвященных Международному Дню защиты детей 1 июня

01 июня (пятница)

09.00

Открытые соревнования среди детей по стрельбе из лука на расстоянии 30 м.

Место проведения: МАУ “Центральный парк культуры и отдыха”

10.00

«Подружись с колокольчиком» флешмоб редакции детских журналов “Чуораанчык” и “Колокольчик”

Место проведения: площадь Орджоникидзе

10.30

«Вместе веселей» концертная программа частного детского сада «Первая ступенька»

Место проведения: площадь Орджоникидзе

11.00

Праздничная программа МБУ ДО «Дворец детского творчества» «Солнце светит всем одинаково»:

экскурсии для юных жителей столицы в детский технопарк «Кванториум»;

— концертная программа учащихся МБУ ДО «Дворец детского творчества»;

— проведение творческих площадок;

— художественная мастерская «Радуга мира»;

— мастерская «Волшебная гримерная»;

— семейная квест-игра «В стране сказок»;

— шахматно-шашечные баталии;

— фотозона «Солнечное настроение»;

— посвящение в «Фантазеры» детей ОЛДП «Фантазия»;

— блок награждения учащихся ДДТ 

Место проведения: МБУ ДО «Дворец детского творчества»

11.00

Открытие республиканской выставки «Страницы истории игрушки»

Место проведения: музей истории и культуры им. Е.М. Ярославского

11.00

Праздничная программа «Международный День защиты детей»:

— НВК Саха «Кунчээн встречает друзей»;

— концертная программа шоу-балет «Ангелы»;

— литературная композиция «Не совместимы дети и война» воспитанников студии «Most медиа»;

— концертная программа фольклорного ансамбля «Гиркилэн»;

— концерт учащихся эстрадного отделения МБУ ДО «ДШИ №1»;

— мастер-классы по единоборствам от клуба «Sport Baza»;

— квест-игра от языковой школы «English Mate»;

— презентация детской книги для чтения национального книжного издательства «Бичик» им. С. А. Новгородова совместно с МБДОУ д/с «Кэскил»;

— отчетный концерт «Dance Generation»;

— республиканский конкурс талантов «Две звезды» для детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов «Ситим-Медиа»;

— конкурс рисунков на асфальте от «Канцпроф»

Место проведения: МАУ “Центральный парк культуры и отдыха”

11.00

«Проверь здоровье ребенка» акция ГБУ РС(Я) «Детская городская больница»

Место проведения: площадь Орджоникидзе

11.00

«Дети мира» рисунки ладошками

Место проведения: площадь Орджоникидзе

11.00

Праздничная программа творческих коллективов МБУ ДО «Детский подростковый центр» «Яркие краски детства»

Место проведения: площадь Орджоникидзе

11.00

Выставка ГКУ РС(Я) «Центр занятости населения города Якутска» «Собери свое лето»

Место проведения: площадь Орджоникидзе

12.15

«Бэби шлягер-2018» гала концерт победителей XVIII городского фестиваля-конкурса среди детей дошкольного и школьного возраста

Место проведения: площадь Орджоникидзе

13.00

Фестиваль «ГудФест»

Место проведения: Старый город

14.00

«Сказочная страна» концертная программа ансамбля «Бриллианты Якутии»

Место проведения: площадь Орджоникидзе

15.00

«Вдохновленные творчеством» юбилейная программа МБУ ДО «Дворец детского творчества»

Место проведения: площадь Орджоникидзе

16.00

Открытие семейной выставки «Радость» образцового коллектива РФ изостудии «Эврика»

Место проведения: картинная галерея «Ургэл»

16.00

«Летнее настроение» праздничная программа Управления молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска и танцевального коллектива «Диско-доллс»

Место проведения: площадь Орджоникидзе

17.00

«Танцующие дети» поздравительный концерт от школы танца «Dance Generation»

Место проведения: площадь Орджоникидзе

18.00

«Детство без границ» развлекательная программа АКБ «Алмазэргиэнбанк АО»

Место проведения: площадь Орджоникидзе

18.30

«Мама и дочь – дружим и танцуем вместе» концертная программа общественного проекта «Кэрэ ситимэ»

Место проведения: площадь Орджоникидзе

С 03 по 10 июня

По отдельному плану

Организация и проведение выезда детей из многодетных семей в республиканский зоопарк «Орто Дойду»

Место проведения: республиканский зоопарк «Орто Дойду», Хангаласский район

По отдельному плану

Организация и проведение городского турнира по лазертэгу для детей из многодетных и малоимущих семей

Место проведения: МАУ «Центральный парк культуры и отдыха»

АВТОДОРОЖНЫЙ ОКРУГ

01 июня (пятница)

10.00

Мероприятие с участием аниматоров для детей из многодетных семей, состоящих на учете ПДН и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Место проведения: площадка перед к/т «Лена»

ГАГАРИНСКИЙ ОКРУГ

01 июня (пятница)

11.00

Праздничное мероприятие «Пусть будет детство!»

Место проведения: Библиотека «Созвездие»

17.00

Праздник для детворы «Полет мечтаний»

Место проведения: двор ул. Кузьмина, 26/3

02 июня (суббота)

12.00

Праздник для детворы «Полет мечтаний»

Место проведения: двор ул. Кузьмина, 26/3

ГУБИНСКИЙ ОКРУГ

01 июня (пятница)

15.00

Мероприятие «Должны смеяться дети»:

— концерт детских творческих коллективов;

— благотворительная акция «Доброе сердце» в поддержку 6-летней Протопоповой С., борющейся с раком;

— игры и конкурсы с аниматорами;

— аквагрим;

— творческие мастер-классы от Детско-семейного центра;

— спортивные соревнования.

Место проведения: площадь Победы

ОКТЯБРЬСКИЙ ОКРУГ

01 июня (пятница)

15.00

Игры, конкурсы с привлечением аниматора для детей из многодетных, малоимущих семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию

Место проведения: площадь Дружбы

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОКРУГ

05 июня (вторник)

12.00

«День защиты детей»: конкурсы, игровая программа с участием МБОУ ДО «Детский подростковый центр», «Автобус радости», аниматоры, сладкие подарки для детей

Место проведения: дворовая территория МОБУ СОШ №10

САЙСАРСКИЙ ОКРУГ

01 июня (пятница)

11.00

Открытие летней детской библиотечной площадки «Летняя библиотека под зонтиком»

Место проведения: Библиотека «Школьный мир»

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

01 июня (пятница)

12.00

«Международный День защиты детей»: концертная программа, игры, конкурсы, угощение детей сладостями

Место проведения: Центральная площадка 16 квартала,

ул. Рыдзинского, 18/11

15.00

«Международный День защиты детей»: развлекательная программа аниматоров, игры, конкурсы, катание на батутах, концертная программа, угощение детей сладостями

Место проведения: банкетный зал «Ника», квартал Энергетиков, 51/2

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

01 июня (пятница)

11.00

Фотостенд «Больше детей – больше счастья». Выставка творческих работ читателей «Мы читаем и творим»

Место проведения: Библиотека «Моя библиотека»

13.00

Праздничный концерт, посвященный Международному Дню защиты детей: выступление детских творческих коллективов, открытие летней веранды ООО «Лидер»

Место проведения: ООО «Лидер», ул. Чернышевского, 20

14.00

Комплексное мероприятие МКУ «ЦБС» библиотеки «Зал семейного чтения» «Деты – цветы жизни»

Место проведения: Центральный парк культуры и отдыха

15.00

Конкурсы и игры для детей: детское караоке, флешмоб «Счастливый самолет», танцевальный флешмоб, праздничная дискотека для детей

Место проведения: ООО «Лидер», ул. Чернышевского, 20

мкр. КАНГАЛАССЫ

01 июня (пятница)

10.00

Игровая программа среди детей средней и подготовительной групп МБДОУ д/с №71 «Колокольчик»

Место проведения: МБДОУ д/с №71 «Колокольчик»

13.00

Детский праздник «Путешествие в волшебную страну», праздничная игровая программа «Счастливое детство», флешмоб

Место проведения: ДК «Горняк»

С. МАГАН

01 июня (пятница)

12.00

Праздник детства «Пусть всегда буду я!»: конкурсы, игры

Место проведения: ДК «Ритм»

МКР. МАРХА

01 июня (пятница)

14.00

Отчетный концерт подготовительной группы МБДОУ д/с № 81 «Солнышко»

Место проведения: КСЦ «Чэчир»

02 июня (суббота)

12.00

Мероприятие, посвященное Дню защиты детей «Мы рисуем солнце»

Место проведения: КСЦ «Чэчир»

14.00

Эстафета среди детей, состоящих на учете КДН и ПДН «Марафон здоровья – 2018»

Место проведения: КСЦ «Чэчир»

с. ПРИГОРОДНЫЙ

01 июня (пятница)

10.00

Открытие оздоровительного летнего лагеря для школьников 1-5 классов «Непоседа»

Место проведения: МОБУ СОШ №12

11.00

Праздничное мероприятие ко Дню защиты детей: конкурс рисунков на асфальте, сладкие подарки

Место проведения: МБДОУ д/с №22 «Жемчужинка»

12.00

Игровая программа ко Дню защиты детей «Здравствуй, Лето!»

Место проведения: ДК «Надежда»

с. ТАБАГА

01 июня (пятница)

15.00

Игровая программа «Как мы радугу красили»

Место проведения: СК «Искра», с. Старая Табага

02 июня (суббота)

13.00

Игровая программа «Каламбур»

Место проведения: Центральная площадь

ТУЛАГИНО-КИЛЬДЯМСКИЙ НАСЛЕГ

01 июня (пятница)

10.00

Развлечение «Счастливое детство», конкурс рисунков на асфальте

Место проведения: МБДОУ д/с №72 «Кэнчээри»

10.00

Развлекательная программа «Дьоллоох о5о саас»

Место проведения: МБДОУ д/с №4 «Сырдах»

с. ХАТАССЫ

01 июня (пятница)

10.00

Выставка «Летнее чтение»

Место проведения: Библиотека им. И.Д. Панаева

15.00

Детский ысыах для воспитанников МБДОУ д/с №70

Место проведения: МБДОУ д/с №70

17.00

Детский мюзикл «Куерэгэй», посвященный Дню защиты детей

Место проведения: ЦК «Тускул»

03 июня (воскресенье)

13.00

Праздник детства

Место проведения: Библиотека им. И.Д. Панаева
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