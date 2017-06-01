Поликлиника №1 — ко Дню защиты детей

1 июня — Международный день защиты детей отмечается ежегодно с 1950 года, праздник учреждён в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин.

В Международный день защиты детей — 1 июня 2017 года — в Государственном бюджетном учреждении Республики Саха (Якутия) «Поликлиника №1» организовано и проведено праздничное мероприятие с анимированным шоу-представлением. В праздничном оформлении детского отделения, шарами и флажками, активное участие принял Профсоюз поликлиники. На стендах были размещены детские рисунки. В этот светлый день у детей был праздник здоровья, врачи провели «День здорового ребенка». Каждый ребенок был окружен заботой и вниманием, с большим удовольствием дети фотографировались с анимированными персонажами.