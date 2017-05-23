1 июня цирк приглашает на большое праздничное представление «Радужное детство»

Дорогие друзья, близится долгожданное лето, а с ним и самый добрый, самый яркий праздник День защиты детей.

1 июня, по сложившейся традиции, Государственный цирк Республики Саха (Якутия) имени Марфы и Сергея Расторгуевых приглашает своих юных друзей и их родителей на большое праздничное представление «РАДУЖНОЕ ДЕТСТВО»!

Вас ждет веселая программа с выступлением звезд эстрады и цирка, а также юных артистов. Интересные азартные конкурсы, много призов и сюрпризов от наших друзей и партнеров подарят гостям самые позитивные эмоции.

В этом году праздник проходит при участии республиканской газеты «Бэлэм буол+» и «Хатан».

Что интересного и полезного ждет наших юных гостей?

— праздничный концерт;

— флешмоб от танцевальной группы «Завод».

— выставка — продажа школьных и детских товаров;

— выставка работ школьников на втором этаже Бриллиантового цирка.

Внимание! В связи с годом добра предприниматели дарят детям, школам, семьям Якутии подписку на республиканские издания «Бэлэм буол+» и «Хатан».

Время представлений:

в 14.00 ждем вас в сквере цирка

в 17.00 праздник в банкетном зале! Вход 200 руб.

Конт.номера: 42-95-68, 735-537