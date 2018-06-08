Платить за проезд в городском транспорте станет гораздо легче и удобнее. С 1 июля в Якутске запустят первую в России универсальную систему оплаты проезда. Поездку в городском автобусе можно будет оплатить не только за наличный расчет и привычными горожанам транспортными картами, но и при помощи банковских карт и смартфонов. И, что еще примечательно – пополнять баланс можно, не выходя из дома – при помощи мобильного приложения.

Начиная с марта горожане могли произвести оплату банковской картой или смартфоном в тестовом режиме. За это время технологи проверили программное обеспечение, проанализировали работу системы и устранили все возможные неполадки.

По мнению исполняющего обязанности главы Якутска Петра Ефремова, безналичная система оплаты проезда является одной из передовых технологий и подарит жителям и гостям столицы не только комфорт, но и существенную экономию.

«В Якутске на сегодняшний день самая низкая цена за проезд по безналичной системе оплаты проезда – всего 16 рублей. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы горожанам было комфортно и удобно пользоваться городским транспортом», — подчеркнул Петр Ефремов.

Айаал Колодезников, как только узнал о том, что в городе появилась возможность оплачивать проезд банковской картой, незамедлительно ею воспользовался.

«Внимательно слежу за современными технологиями, которые внедряют в городе. Был приятно удивлен новостью о появлении безналичной системы оплаты проезда. А когда узнал, что можно будет платить еще и банковской картой – был приятно удивлен вдвойне. Решил воспользоваться в тестовом режиме – понравилось. Это очень удобно, не приходится носить с собой мелочь, да и вообще задумываться о том, что нужны деньги на проезд. Карта у меня привязана к телефону – уже и забыл, что такое наличные! Уверен, горожане по достоинству оценят это нововведение и будут им пользоваться. Тем более, что это не только удобно, но и экономично», — сказал он.

Валидаторы – специальные устройства для считывания информации с карт или смартфонов установили во всех городских автобусах. По словам руководителя МУП «ЯПАК» Сергея Максимова, все системы работают и готовы принимать пассажиров.

«Мы проделали большую работу, чтобы горожанам было удобно оплачивать проезд. Закупили новое оборудование, потратив на него около 80 миллионов рублей. Разработчики программного обеспечения тоже постарались, и результатом их работы может воспользоваться любой из нас», — сообщил Сергей Максимов.

Напомним, что система электронной оплаты проезда была разработана российскими компаниями «Штрих — М» и «Эрлайн». Ее главной особенностью является тот факт, что она может принимать оплату различными способами – проезд можно оплатить как проездной или банковской картами, так и смартфоном. Система учитывает все бонусы и льготы горожан – школьные и льготные карты, а также выдает кассовые чеки, подтверждающие оплату проезда.

Отметим, что с 1 июля после официального ввода новой системы оплаты проезда, если по каким-либо причинам в автобусе нет возможности считать карту, которой хочет расплатиться пассажир, он вправе доехать бесплатно.

С 1 июля поезд в городском транспорте за наличный расчёт будет составлять 30 рублей; проезд за безналичный расчет по банковским картам, через QR-код, NFC-приложение, PayPass, PayWave – 25 рублей, проезд за безналичный расчет по картам «Спутник», транспортным картам, через электронный кошелек — 23 рубля. Проездные карты будут стоить: 20 поездок на 60 дней – 450 рублей, 40 поездок на 60 дней – 800 рублей, 60 поездок на 30 дней – 1000 рублей, 60 поездок на 60 дней – 1100 рублей.

В случае возникновения вопросов, обращайтесь в отдел транспорта Окружной администрации, телефон – 40-80-94 или в Центральную диспетчерскую службу, телефон – 42-48-14.