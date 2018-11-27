1 декабря в Якутске — День бесплатной юридической помощи

Уважаемые жители города Якутск!
Приглашаем Вас получить бесплатные юридические консультации!
Мероприятие состоится 1 декабря 2018 года, в субботу, в офисе МКУ «Управа центрального округа» Окружной администрации города Якутска по адресу: г. Якутск, ул. Ярославского, д. 17. Время проведения мероприятия с 9-00 до 14-00 ч.
Юридические консультации будут проводится юристами:
· Уполномоченный по правам человека в РС(Я);
· Окружная администрация города Якутска;
· ГКУ РС(Я) «Управление социальной защиты населения и труда города Якутска при
Министерстве труда и социального развития Республики Саха (Якутия);
· Прокуратура города Якутска;
· ЯРО Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов»;
· ГКУ РС(Я) «Управление здравоохранения города Якутска при Министерстве
здравоохранения Республики Саха (Якутия)»;
по вопросам гражданского, земельного, семейного, дорожного, градостроительного, административного, трудового, законодательства, а также по сферам социальной защиты, образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства.
Узнать о датах проведения дней бесплатной юридической помощи в других округах и пригородах города Якутска можно ознакомившись с распоряжением Окружной администрации города Якутска от 11 января 2018 года № 20 р «Об оказании бесплатной юридической помощи населению городского округа «город Якутск», опубликованном на официальном сайте Окружной администрации города Якутска по электронному адресу: якутск.рф.
Правовой департамент
Окружной администрации города Якутска
План-график оказания бесплатной юридической помощи населению городского округа «город Якутск»
№
п/п Административная территория Дата и время
1. Автодорожный округ 17 февраля, 09 — 14 ч.
2 мкр. Кангалассы 24 марта, 09-14 ч.
3 Гагаринский округ 14 апреля, 09- 14 ч.
4 г.Якутск 28 апреля, 09-14 ч.
5 мкр. Марха 19 мая, 09-14 ч.
6 Губинский округ 26 мая , 09 — 14 ч.
7 с. Маган 7 июля, 09-14 ч.
8 Октябрьский округ 21 июля, 09 — 14 ч.
9 с. Пригородный 4 августа, 09-14 ч.
10 Промышленный округ 18 августа, 09 — 14 ч.
11 с. Табага 25 августа, 09-14 ч.
12 Сайсарский округ 6 октября, 09 — 14 ч.
13 Тулагино-Кильдямский наслег 20 октября, 09-14 ч.
14 Строительный округ 3 ноября, 09 — 14 ч.
15 Хатасский наслег 17 ноября, 09-14 ч.
16 Центральный округ 1 декабря, 09 — 14 ч
Фото открытые источники