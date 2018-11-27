1 декабря в Якутске — День бесплатной юридической помощи

Уважаемые жители города Якутск!

Приглашаем Вас получить бесплатные юридические консультации!

Мероприятие состоится 1 декабря 2018 года, в субботу, в офисе МКУ «Управа центрального округа» Окружной администрации города Якутска по адресу: г. Якутск, ул. Ярославского, д. 17. Время проведения мероприятия с 9-00 до 14-00 ч.

Юридические консультации будут проводится юристами:

· Уполномоченный по правам человека в РС(Я);

· Окружная администрация города Якутска;

· ГКУ РС(Я) «Управление социальной защиты населения и труда города Якутска при

Министерстве труда и социального развития Республики Саха (Якутия);

· Прокуратура города Якутска;

· ЯРО Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов»;

· ГКУ РС(Я) «Управление здравоохранения города Якутска при Министерстве

здравоохранения Республики Саха (Якутия)»;

по вопросам гражданского, земельного, семейного, дорожного, градостроительного, административного, трудового, законодательства, а также по сферам социальной защиты, образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства.

Узнать о датах проведения дней бесплатной юридической помощи в других округах и пригородах города Якутска можно ознакомившись с распоряжением Окружной администрации города Якутска от 11 января 2018 года № 20 р «Об оказании бесплатной юридической помощи населению городского округа «город Якутск», опубликованном на официальном сайте Окружной администрации города Якутска по электронному адресу: якутск.рф.

Правовой департамент

Окружной администрации города Якутска

План-график оказания бесплатной юридической помощи населению городского округа «город Якутск»

№

п/п Административная территория Дата и время

1. Автодорожный округ 17 февраля, 09 — 14 ч.

2 мкр. Кангалассы 24 марта, 09-14 ч.

3 Гагаринский округ 14 апреля, 09- 14 ч.

4 г.Якутск 28 апреля, 09-14 ч.

5 мкр. Марха 19 мая, 09-14 ч.

6 Губинский округ 26 мая , 09 — 14 ч.

7 с. Маган 7 июля, 09-14 ч.

8 Октябрьский округ 21 июля, 09 — 14 ч.

9 с. Пригородный 4 августа, 09-14 ч.

10 Промышленный округ 18 августа, 09 — 14 ч.

11 с. Табага 25 августа, 09-14 ч.

12 Сайсарский округ 6 октября, 09 — 14 ч.

13 Тулагино-Кильдямский наслег 20 октября, 09-14 ч.

14 Строительный округ 3 ноября, 09 — 14 ч.

15 Хатасский наслег 17 ноября, 09-14 ч.

16 Центральный округ 1 декабря, 09 — 14 ч

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