1 августа предстоят временные ограничения электроснабжения

Центральные электрические сети ПАО «Якутскэнерго» уведомляют о временном ограничении электроснабжения 1 августа в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, по следующему графику: г. Якутск: 09:00-15:00 – пос. Геологов, Орбита, 8 Марта 81-106, Рыдзинского 6-14, Пекарского 2/1-29, пер. Хоринский (частично); 09:30-15:30 – пер. Мирный 4 -14, Намская 1-18, Ярославского 10-87, пер. Стахановский 1-19, Лобановка, Алданская, Набережная 2-я, Набережная 3-я, Текстильников, Огородников, Московская, Октябрьская 1/1, 2/1, Строда 1/1, 3/3, 5/2, 10/1, Ярославского 29; 14:00-17:00 – 8 Марта 56-79, Коммунаров, Крупской, Байкаловой (частично), пер. Заложный (частично). п. Маган: 09:00-12:00 – Лесная, Алымова 48–56, пер. Сединский. comments powered by HyperComments Источник: ПАО «Якутскэнерго».

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