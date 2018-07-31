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31 июля 2018, 17:15
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1 августа начинается прием заявлений на выдачу лицензий на охоту

Завтра, 1 августа, в Министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я) начинается прием граждан, электронно записавшихся на получение лицензий на добычу лимитируемых видов охотничьих животных в республике. Количество записанных на прием сегодня превышает 4500 человек.

Как отметила председатель Союза обществ охотников и рыболовов РС (Я) Закира Иванова, самое главное, что электронная запись позволила навести порядок в формирование списков, при этом люди смогли записаться на прием с разных точек Якутии.

Согласно приказу Минэкологии республики, прием будет проводиться исключительно по электронным спискам по дате и времени, опубликованным на портале e-yakutia.ru. Заявителю нужно будет предъявить документ, удостоверяющий личность, и ПИН-код, отправленный системой в личный кабинет заявителя на портале. То есть гражданин, учетная запись которого была использована при электронной записи, должен подойти на прием лично.

Далее заявитель подает заявление на предоставление лицензии на добычу охотничьих ресурсов согласно административному регламенту предоставления государственной услуги, утвержденному приказом Минприроды России от 29 июня 2012 г., и согласно ст. 21 Гражданского кодекса.

Напоминаем, прием по другим спискам и в порядке живой очереди осуществляться не будет.

 

Источник: Пресс-служба Минсвязи РС(Я)
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